Soția și amanta lui Daniel Dines, trase la indigo. Seamănă izbitor una cu cealaltă

Recent s-a aflat că miliardarul Daniel Dines și-a înșelat soția, Alexandra, cu fosta câștigătoare a emisiunii „Bravo ai stil”, Iuliana Doroftei. Mai mult, tânăra care a fost în show-ul de la Kanal D ar fi rămas însărcinată cu cel mai bogat om din România.

Soția și amanta lui Daniel Dines seamănă izbitor

Se pare că miliardarul are un tipar de femeie și că nu renunță la el nici în ruptul capului. Alexandra Dines și Iuliana Doroftei seamănă izbitor. Cele două au un păr șaten natural și o tunsoare trasă la indigo. Inclusiv cărarea de pe mijloc este aceeași în ambele variante.

Ambele femei din viața miliardarului au aceeași fizionomie – în formă triunghiulară, potrivit clasificărilor făcute de specialiștii în materie de beauty. Cele două au și forma sprâncenelor la fel. Ele au sprâncene bine conturate, cel mai probabil făcute la saloanele de lux din țară.

Amândouă au gene lungi și naturale. Ele au ochii de albaștri, dar încă nu se știe dacă poartă lentile de contact sau nu. Doar la buze există o mică diferență. Soția miliardarului are buzele subțiri și naturale, iar amanta a ales să își pună acid hialuronic pentru a avea buzele cât mai seducătoare și voluminoase.

Daniel Dines, succes formidabil la femei

Până la vârsta de 51 de ani, miliardarul a bifat două căsnicii. Prima oară a fost căsătorit cu Simona Ileana Comănescu, însă mariajul s-a încheiat rapid și fără multe complicații. Apoi a cunoscut-o pe Alexandra Grigoraș.

În 2013, șatena cu 16 ani mai tânără a fost angajată la UiPath, compania deținută de Daniel Dines. Un an mai târziu, cei doi s-au căsătorit, dar mariajul lor a fost distrus de actuala amantă, Iuliana Doroftei. Fosta câștigătoare de la „Bravo ai stil” este mai tânără cu 26 de ani decât afaceristul, dar asta nu pare o problemă pentru el, potrivit Cancan.

Iuliana Doroftei s-a născut la țară

S-a mai aflat că amanta miliardarului provine din mediul rural, mai exact din satul Dulcești. În urmă cu câțiva ani, ea a declarat că nu îi este rușine că s-a născut la țară și că provine dintr-o familie modestă. Aceasta a mai spus că este foarte mândră de tot ce a realizat până acum.

„Merg în Dulcești, satul meu natal. Vreau să le transmit locuitorilor de acolo, că dacă ei au un vis, să îl urmeze, să aibă încredere în ei. Plâng pentru că este un subiect sensibil. Am fost atactă pe rețelele sociale cum că aș fi de la țară. Nu-mi este rușine de asta, sunt foarte mândră de tot ce am realizat până acum. Sunt foarte mândră de locul unde provin și chiar dacă vin de la țară nu este o rușine, provin dintr-o familie modestă și nu îmi e rușine să ascund asta. Am fost crescută doar de mamă, părinții sunt divorțați. Nu pot să zic că am avut o copilărie fericită sau că m-am chinuit!”, a spus ea la Bravo ai stil.