Protest violent la Londra. Bătaie între polițiști și extremiștii de dreapta

Protest violent la Londra unde lucrurile au degenerat. Polițiștii au intrat în conflict cu extremiștii de dreapta în apropiere de locul în care se desfășura un marș pro-palestinian. Autoritățile din capitala Marii Britanii au permis, sâmbătă, desfășurarea unui miting pro-palestinian, în ciuda tensiunilor preconizate.

Zeci de mii de susţinători ai cauzei palestiniene au mărşăluit sâmbătă prin centrul Londrei. Lucrurile au degenerat din cauza încăierărilor între protestatari de extremă dreapta şi poliţie. Autoritățile au convocat un număr mare de polițiști pentru a ține sub control manifestarea care se anunța un protest violent, relatează Reuters.

Marşul pro-palestinian a atras contra-protestatari din partea unor grupări de extremă dreapta. Extremiștii s-au reunit cu ocazia Zilei Armistiţiului, când este marcat sfârşitul Primului Război Mondial şi care implică comemorări ale britanicilor căzuţi în lupte.

UPDATE: Officers have detained a large group of counter protestors in Bridge Street, just down from Westminster Bridge. It is believed they are part of the group involved in the disorder earlier. pic.twitter.com/sCoSJaCraX — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2023

Protest violent la Londra

„Marşul naţional pentru Palestina” este cel mai recent dintr-o serie de manifestări de susţinere a palestinienilor. Participanții se reunesc pentru a face apel la încetarea războiului din Orientul Mijlociu.

În ultima perioadă, după izbucnirea războiului dintre Israel și teroriștii Hamas au loc periodic asemenea mitinguri în favoarea palestinienilor. Și de multe ori, aceste mișcări iau forma unui protest violent.

Drept care, mai mulți miniștri britanici au cerut anularea evenimentului din această săptămână. Ei au arătat că noul protest cade în Ziua Armistiţiului, iar acest lucru ar putea avea consecințe.

Fighting has broken out between police and people bearing St George’s flags near the Cenotaph in London. Crowds were filmed chanting ‘you let your country down’ ahead of a planned two-minute silence. Read more👉 https://t.co/j9H5irIj7I pic.twitter.com/wNDig8WYJU — Sky News (@SkyNews) November 11, 2023

Poliția a intrat în conflict cu grupurile extemiste

Poliţia a declarat că grupurile de extremă-dreapta care se opun marşului pro-palestinian au ocupat centrul Londrei. Numărull celor care nu au văzut cu ochi buni evenimentul a fost destul de ridicat. S-a ajuns la încăierări cu forţele de ordine în apropierea memorialului de război Cenotaf. Acesta este amplasat în zona Palatul Parlamentului şi în apropiere de Westminster.

Sirenele mașinilor de poliție au răsunat în tot oraşul pentru a răspunde la reclamaţii privind tensiunile de pe străzi. Agenţi în echipament antirevoltă au intervenit la acest protest violent. Ei au încercat să-i reţină pe protestatarii de extremă-dreapta. Aceștia au ripostat, aruncând cu sticle.

Poliţia a declarat că mitingul pro-palestinian a avut o participare „foarte mare”. Poliţiştii au dat asigurări că nu vor permite ca cele două grupuri să se întâlnească. Ei au precizat că încearcă să țină sub control acest protest violent.

These officers are deployed in central London today to keep people safe. They were met with violence and abuse by counter protestors who threw bottles and other missiles at them. We will respond robustly to unacceptable aggression and disorder. pic.twitter.com/RtthaAHYYD — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2023

Protest violent, reacția politicienilor

Primarul Londrei, Sadiq Khan, şi prim-ministrul Scoţiei, Humza Yousaf, au acuzat-o pe ministrul de interne Suella Braverman că a încurajat extrema dreaptă. Acuzațiile au venit după declarațiile ministrei conform căreia poliţia a favorizat „mulţimile pro-palestiniene”.