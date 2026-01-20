Băluță, noi detalii despre presupusa otrăvire cu arsenic: Cotele au fost absolut uriașe. N-am găsit sursa

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat, la începutul lunii ianuarie, că ar fi fost otrăvit cu arsenic. Acum, edilul a venit cu noi detalii. El a spus că a eliminat prin urină o cantitate de arsenic la cote „absolut uriașe” și a explicat că metalele grele au consecințe nefaste asupra organismului său.

Cantitatea de arsenic pe care am eliminat-o prin urină a fost la niște cote absolut uriașe, după cum ați văzut și în analizele pe care vi le-am trimis. Intoxicația cu aceste metale grele are niște consecințe nefaste asupra organismului, în general, și asupra organismului meu, în particular. Lupta pe care, ca fiecare om, o am este pentru a preveni complicațiile tardive și deosebit de periculoase pe care aceste intoxicații le-ar putea crea, a declarat Băluță la România TV.

Primarul Sectorului 4 a mai spus că, în această perioadă, se concentrează pe combaterea efectelor pe care substanțele le au asupra corpului său.

„Este o realitate că, într-un mod paradoxal, substanțe care nu au ce să caute în corpul unui om, în asemenea doze, în corpul meu există și m-am străduit să fac tot ceea ce este omenește posibil să controlez total lucrurile pe care le mănânc și le beau, pe de o parte, să am siguranța că nu mai există o expunere continuă la acest fel de substanțe.

Pe de altă parte, să combat efectele pe care intoxicația cu aceste metale le are, pe termen scurt și pe termen lung, din păcate. Sunt convins că, în cel mai scurt timp, voi reuși să identific și sursa. Arsenicul nu circulă liber prin aer, apă sau alimente. Mercurul poate, dar nu într-o asemenea doză. Faptul că ele coexistă și că lucrul acesta probabil s-a întâmplat pe o perioadă îndelungată, a existat o expunere constantă și continuă pe această linie, mă face să-mi ridic reale semne de întrebare.”

Edilul a mai spus că este ultima dată când va vorbi despre acest eveniment din viața sa și s-a declarat încrezător că va reuși să identifice sursa.

„Este prima și ultima dată când voi vorbi despre acest lucru, pentru că, în general, oamenii trebuie să-și rezolve problemele astea singuri, iar când identifică faptul că ceva este în neregulă, cu certitudine există modalități prin care aceste lucruri pot fi prevenite. Oricăruia dintre noi, în anumite situații, i se pot întâmpla lucruri de genul acesta. Sunt convins că aceste calități despre care ați vorbit, calitățile politice, activitatea profesională, nu vreau să le iau în calcul, pentru că ar trebui să fiu un om diferit de ceea ce sunt”.