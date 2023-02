Dani Oțil, iritat de comportamentul clienților din restaurantul său: „Avem niște țărănoi printre noi”

Dani Oțil, unul dintre prezentatorii de la Neatza, și-a deschis în urmă cu câțiva ani un restaurant în Capitală. „The Grill” se bucură de popularitate și mulți clienți, iar vedeta A1 a reușit să treacă cu bine peste pandemia de COVID-19 și să se bucure de succesul localului său.

A trecut prin diverse provocări, dar se pare că cel mai deranjant lucru pentru Dani Oțil este comportamentul unor clienți, nemulțumiți de prețul produselor. Matinalul a povestit un astfel de incident, la care a fost și el martor, în timpul emisiunii Neatza, după o discuție despre eticheta pe care ar trebui să o respectăm la prima întâlnire romantică.

„Sunt proprietar de restaurant și credeți-mă … avem niște țărănoi printre noi. Cu niște mega mașini, de ar trebui să vină Virgil (n.r. Virgil Mănescu, educator de etichetă, protocol și diplomație) să vă dea la palmă la fiecare. În schimb, niște aere … vai de capul meu. Mi-a certat unu’ un ospătar. Deci și-a băgat și i-a luat pe toți … s-a simțit și ciolanul din bucătărie. A tresărit la un moment dat.

După care, sigur că el a zis: ”Sunt cu o femeie aici, cum puteți să-mi faceți așa ceva?”. Dobitocule! Ieși afară în primul rând!”, a spus Dani Oțil, în ediția de vineri a matinalului de la Antena 1.

Mihai Bobonete se plânge de prețurile mari din restaurantul lui Dani Oțil

Celebrul comediant Mihai Bobonete a fost să ia masa în restaurantul matinalului, însă a fost surprins de prețurile preparatelor. Sub formă de glumă, așa cum îi este caracteristic, comediantul a spus că atunci când a văzut pe nota de plată 1.500 de lei, a crezut că a spart ceva.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: ‘Eu cred că ‘Neața cu Răzvan și Dani’ rămâne doar cu Răzvan’. Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită.

Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a povestit Bobonete, în cadrul unui podcast.