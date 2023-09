Dana Roba, dezvăluiri șocante depre fosta soacră

Dana Roba a povestit recent, într-un interviu, că socrii ei și cumnatul au fost audiați pentru furt. Familia lui Daniel Balaciu i-au furat brunetei o sumă considerabilă de bani și mai multe acte. Mai mult, make-up artista crede că episodul șocant prin care a trecut ar fi fost premeditat. Iar cea care l-a influențat pe soțul ei să comită fapta ar fi fost chiar mama lui.

Make-up artista încă luptă să își revină, însă mărturisește că nu poate să fie pe deplin liniștită până când Daniel Balaciu nu va primi pedeapsa pe care o merită.

Fosta soacră ar fi pus la cale furtul

Astăzi soacra mea, socrul meu și cumnatul meu au fost audiați. Nu știu prea multe detalii despre audiere, aștept să mă sune avocatul. Sunt audiați de către un polițist, nu de către procurori. Soacra mea, înainte cu o seară să se întâmple totul, a fost la mine. Mie îmi este teama ca nu cumva ea să fi pus totul la cale cu Daniel, a comunicat Dana.

Aceasta a mai declarat că crede că a fost un plan de-al lor premeditat: Dacă vreau eu să cred ceva, nu poate să vină nimeni să îmi spună să cred altceva. Eu cred că așa a fost. Pentru că înainte cu o zi de nenorocire, a a fost acasă și a stat toată ziua cu una dintre fetițe.

Eu am fost la biserică cu cealaltă fetiță, apoi am fost la o terasă și am stat până la ora 10. Deja când am ajuns acasă, ea nu mai era la mine, plecase. Ca și cum nu voia să vadă în ce hal ajung”, a declarat Dana Roba în interviu.

Dana Roba: „Eu nu știam ce îmi vor face ei ”

În continuare, tânăra povestește că familia lui Daniel Balaciu obișnuia și în trecut să îi fure diferite lucruri din casă. Anul trecut, make-up artista a sesizat că îi lipsesc diverse bunuri. Erau lucruri nesemnificative care nu i-au dat de gândit și niciodată nu și-a imaginat că poate ajunge într-o asemenea situație.

,,Pe ei i-au audiat pentru bani. Ei mi-au furat banii și actele. Actele de la apartament, diploma mea de makeup artist, diploma de 12 clase, totul a fost furat. Nu mi-au lăsat decât cardul de sănătate și buletinul, în portofel. În rest, banii din portofel și suma aceea mare, a fost furată” a adăugat Dana.

Dana Roba crede cu tărie că Daniel Balaciu a fost influențat să comită oribila faptă de mama lui, dar și de pastorul bisericii. Mai mult, make-up artista și-a adus aminte de câteva episoade în care tatăl fetițelor ei a umilit-o.

„Eu cred că Daniel a fost influențat de pastorul bisericii și de soacra mea. Pentru că un om cu minte la cap nu ar fi făcut asta. Mai ales soacra mea, care tot spunea să ne împăcăm, îmi ținea morală. Eu îi spuneam să nu se mai bage între noi, că noi nu suntem de împăcat”, a mai declarat Dana Roba.