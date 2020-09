Un mare mogul media a luat o hotărâre bombă. Dan Voiculescu, care la vârsta de 73 de ani, a decis să se se apropie de cele sfinte. Practic, omul de afaceri şi patronul de la Antena 1 şi Antena 3 a decis să urmeze calea Bisericii.

Dan Voiculescu a devenit student

Deși are 73 de ani, omul de afaceri şi patronul trustului Intact Media Group s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. El a susținut, sâmbătă, a doua probă, respectiv cea scrisă. Este vorba de Dan Voiculescu, care s-a înscris la secţia Asistență Socială. El a susținut deja primele două teste, și anume interviul de aptitudini socio-umane şi examenul la Teologie Dogmatică. Această ramură este destinată celor care doresc să activeze în sectorul social sau filantropic.

Care este motivul deciziei patronului Antena1

Dan Voiculescu deține o fundație caritabilă, acesta putând fi motivul pentru care ar fi decis să ia această decizie.

“Susținem Excelența,. Antrenăm Inteligența”

“Susținem Excelența , organizația noastră a susținut și susține, prin burse, sponsorizări și promovare, o serie de tineri extraordinari din diverse domenii de activitate.

Antrenăm Inteligența , peste 5000 de copii au participat de-a lungul timpului la cursurile gratuite organizate de noi. Astăzi o mare parte dintre ei sunt studenții sau absolvenți ai unora dintre cele mai prestigioase universități din România sau din lume.

Promovăm inovația , oferim inventatorilor și cercetătorilor români sprijinul de care au nevoie pentru a-ți continuă cercetările”, este mesajul de pe site-ul Fundaţiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Patronul Antena 1 a fost condamnat la zece ani de închisoare

Dan Voiculescu a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție la sfârșitul anului 2008. El a fost acuzat de utilizare a influenței sale în 2003. Potrivit procurorilor DNA, în calitate de lider al unui partid aflat la guvernare, ar fi intervenit pentru achiziționarea de către Grivco a pachetului majoritar de acțiuni al Institutului de Cercetări Alimentare. În august 2014, Voiculescu a fost condamnat la zece ani de închisoare cu executare. Dan Voiculescu a fost eliberat în iulie 2017.

Mi-au fost furaţi trei ani din viaţă”

“Mi-au fost furaţi trei ani din viaţă. Aceşți trei ani nu mi-i dă nimeni, chiar dacă intră Băsescu la închisoare. Cât am stat în puşcărie, am avut două sentimente deosebite, profunde. Care au ieşit în evidenţă. Primul sentiment a fost unul de durere a pleoapelor, pentru faptul că stăteam cu ochii închişi mai mult de jumătate de zi.

Al doilea sentiment experimentat a fost regretul că 12 familii au avut de suferit din cauza mea. Oameni care au fost implicaţi în acest proces ca să pot să fiu eu dus la închisoare. Mi-am creat un fel de acvariu în care am încercat şi am reuşit să trăiesc. Am trăit trei ani într-un acvariu”, a afirmat Dan Voiculescu, după ce instanţa a decis definitiv eliberarea sa condiţionată, potrivit playtech.ro.