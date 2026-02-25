Dan Tanasă, un nou mesaj contra livratorilor străini: Am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame

Dan Tanasă, deputat AUR, a revenit în atenție cu o postare controversată, publicată pe contul de Facebook. Politicianul se adresează românilor care apelează la serviciile comerciale ale lucrătorilor ajunși în România din Nepal sau Sri Lanka. Iar mesajul, unul ilogic, este însoțit de o poză cu soldații români.

„Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin”, a scris Tanasă în postarea cu tentă xenofobă. Tanasă nu explică dacă a folosit un citat și cine e autorul. Variantă mai plauzibilă, pentru că participarea activă a politicianului, la vreun război, este exclusă.

Pe de altă parte, activitatea de livrator nu implică o pregătire calificată, dincolo de o instruire sumară la locul de muncă. El a strânit controverse în urmă cu puțin timp, după ce, tot într-o postare publicată pe Facebook, le-a cerut românilor să refuze orice comandă care este livrată de un străin.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!”, scria Dan Tanasă pe rețeaua socială.

În mandatul de deputat, politicianul AUR a cerut de la tribuna Parlamentului ca românia să nu mai primească migranți. El a spus că nu vrea să vadă „picior de azilant și refugiat în România”.

Pe de altă parte, depiutatul a devenit cunoscut de-a lungul timpului și pentru numeroasele acțiuni pe care le-a deschis în instanță împotriva utilizării simbolurilor comunității maghiare din Transilvania, inclusiv a steagului secuiesc și a inscripțiilor bilingve. Dmersurile au dant naștere la vii polemici în spațiul public în ultimii ani.