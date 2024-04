Politica Dan Podaru candidează la Primăria Sectorului 1. Vrea să repare ce a stricat Clotilde Armand







Dan Podaru a anunțat că a acceptat propunerea Partidului Ecologist Român (PER) de a candida la funcția de primar al Sectorului 1 sub sigla acestei formațiuni. El a declarat că managementul lui Clotilde Armand a fost dezastruos și că bucureștenii merită mai mult.

Dan Podaru, la Primăria Sectorului 1

„Fidel promisiunii mele de a fi un primar al oamenilor și nu al partidelor politice, doresc să vă aduc la cunoștință că, din rațiuni obiective (intarzieri aparute in procesul de inregistrare a Partidului Alianta Sectorului 1), am acceptat propunerea Partidului Ecologist Român (PER) de a candida la funcția de primar al Sectorului 1 sub sigla acestei formațiuni.

După o discuție constructivă cu președintele PER, Florin Secară, am ajuns la concluzia că este momentul să ne unim eforturile pentru a pune capăt degringoladei politice create de alianța forțelor de dreapta (USR, PMP și Forța Dreptei), care - în pofida managementului dezastruos al actualului primar Clotilde Armand – au decis să susțină o nouă candidatură a ei la Primăria sectorului 1. De asemenea, prin acțiunea noastră dorim să atragem atenția asupra strategiei de non-combat politic la adresa lui Clotilde Armand adoptată de partidele la putere PSD-PNL, prin promovarea unui candidat lipsit experiență în administrația publică, în persoana lui George Tuță”, a spus Podaru.

Ce schimbări va face în Sectorul 1

El a mai spus că de pe 19 aprilie este membru al Partidului PER și președintele filialei PER Sectorul 1. Acesta a anunțat și ce schimbări va face în Sectorul 1.

„Această decizie vine în urma angajamentului PER de a prelua și susține integral și cu sprijinul electoratului propriu programul electoral pe care vi l-am comunicat până în prezent sub egida Alianța Sectorului 1, în perspectiva alegerilor locale din 9 iunie. Prioritățile susținute vizează în principal: - amenajarea și reabilitarea tuturor spațiilor verzi din Sectorul 1; - redeschiderea și modernizarea piețelor din sector; - facilitarea sistemului de eliberare a autorizațiilor de funcționare pentru antreprenorii din sector; - soluționarea problemelor de acces și urbanism ale cartierului Greenfield; - reamenajarea și taluzarea malurilor lacului Băneasa; - soluționarea crizei gunoiului la nivelul întregului Sector 1; - crearea de noi locuri de parcare; - schimbarea celor peste 1000 de lifturi uzate din blocurile sectorului”, a mai spus acesta.

Lista de candidați la funcția de consilier local

Dan Podaru a mai spus că lista de candidați la funcția de consilier local în cadrul Primăriei sectorului 1 rămâne neschimbată:Daniela Amarfei și Cătălin Apostol, președintele Asociației Băneasa Lac.

„De asemenea, lista de candidați la funcția de consilier local în cadrul Primăriei sectorului 1 rămâne neschimbată și este cea pe care am comunicat-o anterior, în care se regăsesc în pozițiile doi și trei Daniela Amarfei, reprezentanta Greenfield, și respectiv Cătălin Apostol, președintele Asociației Băneasa Lac. Lista de consilieri locali ai PER va fi deschisă de subsemnatul.

Precizez totodată că PER a oferit garanții că nu va exercita nicio presiune asupra modului în care intenționez să acționez în deplină transparență și dialog cu cetățenii Sectorului 1 pentru a elabora și susține proiecte exclusiv în folosul acestei comunități.

Alianța Sectorului 1 devine, prin aceasta, alianța cetățenilor PER care doresc să pună capăt administrației dezastruoase a primarului Clotilde Armand și care sunt dispuși să susțină o echipă de profesioniști condusă de mine pentru a schimba radical modul în care este administrat sectorul 1. Prin acceptarea acestei colaborari cu PER, eu, Dan Podaru, mă angajez să rămân același observator atent la nevoile comunității și să devenim împreună o voce unită și puternică pentru schimbare, prin adoptarea tuturor proiectelor propuse și prin elaborarea de politici de mediu sustenabile în Sectorul 1”, a scris acesta pe Facebook.