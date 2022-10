Dan Petrescu acuză maniera de arbitraj după înfrângerea cu Rapid: „Ca pe vremea Scorniceștiului”. Clujenii susținuți de un fost arbitru internațional

Dan Petrescu l-a acuzat pe Cătălin Popa, arbitrul meciului de fotbal dintre CFR Cluj și Rapid București, că a avut o manieră de arbitraj părtinitoare. El a comparat ceea ce s-a întâmplat pe teren, la meciul pierdut de echipa sa în fața Rapidului, cu ceea ce se întâmpla în trecut, la FC Olt Scornicești. Pentru cei care nu știu, echipa din Scornicești – localitatea natală a dictatorului Nicolae Ceaușescu – era favorizată de arbitri. Antrenorul CFR Cluj a transmis că jucătorii săi nu au fost învinși pe teren, ci de centralul Cătălin Popa. Acesta a acordat două lovituri de la 11 metri gazdelor, din Giulești, viciind rezultatul final,

„În primele 30 de minute, am controlat jocul, apoi a venit faza penalty-ului, pe care am revăzut-o. Luckassen a făcut primul faultul. Penalty, au dat gol, până la pauză am căzut, putea fi și 2-0. În repriza a doua, iar am început bine, apoi penalty. Dacă avem VAR, nu înțeleg de ce nu s-a dus să vadă faza, că la primul s-a dus. La ultima fază, când ai corner, tu fluieri finalul… Mi s-a părut un penalty ca pe vremea Scorniceștiului, fără să le iau din merite celor de la Rapid. A fost o viciere clară de rezultat. Puteți să puneți un titlu, Popa 2, CFR 1”, a declarat Dan Petrescu la finalul jocului pierdut de echipa sa.

Antrenorul a acuzat faptul că toate fazele de joc au fost judecate de arbitru în favoarea rapidiștilor. Dan Petrescu susține că resposabilitatea pentru greșelile de arbitraj aparține, în bună măsură, și celor care au operat sistemul VAR care nu l-au avertizat pe arbitru atunci când a gafat.

„Orice acțiune a fost judecată în favoarea lor. De ce să mă mai duc eu să fac scandal? Eu am stat pe bancă, am stat liniștit. Nu cred că e vina lui neapărat, dacă cei de la VAR l-ar fi chemat sau el să fi spus că vrea să vadă fazele mai bine…”, a spus Dan Petrescu, conform Digisport.

După meciul câștigat în fața CFR, Rapid a ajuns la 32 de puncte, după 16 etape, și ocupă locul doi în Liga 1, la cinci puncte diferență de liderul Farul Constanța. În schimb ardelenii rămân pe locul trei, cu 28 de puncte, dar și două meciuri mai puțin disputate decât Rapid și Farul.

Ion Crăciunescu îi dă dreptate lui Dan Petrescu

Criticile lui Dan Petrescu la adresa arbitrajului au fost confirmate și de fostul arbitru internațional, Ion Crăciunescu. Acesta a afirmat că nici unul dintre penalty-urile acordate Rapidului nu au fost corecte. Cătălin Popa a dictat primul penalty, în minutul 32, după ce a revăzut faza la monitorul VAR, pentru un fault al lui Simone Scuffet asupra lui Kevin Luckassen. Intervenția portarului a fost în mod evident neregulamentară, a comentat Crăciunescu, doar că, în aceeași fază, a existat un fault în atac al atacantului Rapidului asupra lui Yuri Matias.

„Dacă e să punem așa o fază, înainte există o împingere la Luckassen și Yuri. El se duce direct în adversar, îl împinge, apoi intervine portarul. Sancțiunea se dă pentru prima greșeală. Primul jucător care comite greșeala este cel în vișiniu, care se duce cu brațele în spatele adversarului, apoi portarul se duce în el. Nu e umăr la umăr, umăr la umăr înseamnă cu totul altceva. Umăr la umăr înseamnă că doi jucători sunt în poziții egale”, a spus Ion Crăciunescu.

Conform fostului arbitru, în minutul 68, când Marko Dugandzic a căzut în careu după un duel cu Andrei Burcă, centralul Cătălin Popa nu trebuia să acorde 11 metri pentru Rapid.

„N-aș fi dat penalty niciodată pentru așa ceva. Sunt doi jucători într-un duel. Este o mână a adversarului, dar nu mi se par niște lucruri evidente, cum trebuie să fie la penalty. E un contact, unu contra unu, nu dădeam penalty niciodată”, a transmis Ion Crăciunescu, într-o intervenție la Digisport.