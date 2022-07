Dan Halchin, directorul general al ANP: Sorin Oprescu poate fi tratat în închisorile din România

Sorin Oprescu a fost condamnat în luna mai la o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani şi 8 luni pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită, abuz în serviciu şi spălarea banilor.

Curtea de Apel din Atena a respins în 21 iulie cererea României de extrădare a lui Sorin Oprescu, aflat în libertate după ce a plătit o cauțiune de 5.000 de euro. Ei au subliniat că fostul primar nu va avea condiții în închisoarea din România pentru a își trata bolile.

Cu toate astea, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, a declarat că nu se pune problema de așa ceva și că afecțiunile lui Oprescu pot fi ținute sub control și în închisorile din România.

„În cazul Oprescu, (…) am fost interpelaţi de instanţa din Grecia cu privire la două afecţiuni.

Am răspuns că avem capacitatea să le ţinem sub control, să le tratăm în sistemul penitenciar românesc.

Nu pot spune despre ce afecţiuni este vorba, dar vă pot confirma că pentru o afecţiune avem 170 de deţinuti care sunt trataţi, ţinuţi sub observaţie, (…) pentru cealaltă afecţiune undeva la 1.100 de persoane private de libertate primesc tratament şi sunt ţinute sub observaţie medicală în condiţii corespunzătoare”, a precizat Dan Halchin, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.

Sorin Oprescu, în pericol în închisoare

Și partenera lui de viață este de părere că nu are condiții în închisorile din România. Adriana Nică a precizat că este medic și că fostul primar riscă să moara în penitenciar dacă va fi adus în țară.

„Sunt partenera lui de viață de 12 ani. Locuim împreună de 12 ani. Veneam în fiecare weekend la el, de când este aici. Locuiește în Grecia de anul trecut de când a ieșit la pensie. Locuiește permanent aici. De mult și-a dorit când iese la pensie să vina în Grecia.

Pentru mine este un șoc că se află închis aici. Un om de calibrul lui, la 71 de ani, cu boli cronice care necontrolate duc la moarte și practic el a primit o condamnare la moarte și întrebarea este de ce și pentru ce. Pentru că orice situație rezolvata post-mortem este fară valoare”, declara Adriana Nică, la finalul lunii mai, în faţa instanţei.