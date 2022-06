Sorin Oprescu rămâne cu condamnarea definitivă de 10 ani și 8 luni de închisoare. Ultima cale de atac a fost respinsă de Tribunalul București

Fostul primar al Cpitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat definitiv, pe 13 mai, de Curtea de Apel București, la 10 ani și 8 luni de închisoare. El a fost acuzat de trei infracțiuni: luare de mită, constituire de grup criminal organizat și abuz în serviciu. Obiectul flagrantului din 2015 a fost suma de 25.000 de euro, primită de Sorin Oprescu din partea unui fost director de la Administrația Cimitirelor.

După anunțarea sentinței, cCând au încercat să pună în aplicare mandatul de arestare, poliţiştii nu l-au găsit la domiciliul declarat pe fostul primar general, astfel că l-au dat în urmărire.

Ulterior, s-a aflat că Oprescu ieșise din ţară cu două săptămâni înainte de condamnare, pe cale rutieră, pe la Vama Giurgiu. Până la urmă, Oprescu a fost prins în Grecia și plasat în arest. Ulterior a fost eliberat pentru o cauțiune de 5.000 de lei.

Dosarul Sorin Oprescu

Fostul primar Sorin Oprescu a formulat o contestație la executarea pedepsei cu închisoarea și a fost depusă de avocați la Tribunalul București, care a fost respinsă astăzi, 23 iunie. Astfel, Oprescu rămâne cu condamnarea de 10 ani și opt luni.

Până pe 10 iulie, judecătorii din Atena trebuie să decidă dacă îl trimit sau nu pe Sorin Oprescu în România.

Sorin Oprescu nu are voie sa părăsească Grecia şi va trebui să se prezinte în fiecare lună la poliţie, pe data de 5 şi pe data 16, pentru un control judiciar.

După eliberarea din arestul din Grecia, Sorin Oprescu a făcut primele declarații.

„Nu știu de ce eliberarea a durat atatea ore (decizia a fost dată ieri- n.r), acesta este sistemul judiciar. De verificare, reverificare. Nu mai contează. Judecătorii au fost duri, dar corecți. Așa că voi avea puterea să lupt în continuare pentru că nu sunt vinovat. Nu vreau să mor, pentru că dacă aș ajunge în România, toate căile de atac vor fi aprobate post-mortem. Nu vreau să mor.

Eu vreau să trăiesc măcar până în momentul în care pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi nu am făcut altceva decât să plătesc din punct de vedere politic anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ce înseamnă clasa politică la momentul respectiv. Este o modalitate pe care eu nu o să o pot să o înțeleg, este o modalitate nemernică să poţi să acuzi oamenii de lucruri pe care nu le-au făcut”, a declarat Sorin Oprescu la Antena 3.

„Vreau să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am”

Fostul edil a mai declarat, cu ochii în lacrimi, că are cinci nepoți și că nu vrea să moară până când nu se află adevărul: „Vreau să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am. Când a venit Poliția din Grecia, eram acasă, în apartamentul din Grecia. Am fost șocat, pentru că nu am fugit, nu m-am ascuns. Pentru ce să fug? Am trăit cu speranța că se dorește să se afle adevărul. S-a vrut altceva, cu tot felul de regii, cu copy – paste făcut după textul făcut de Camelia Bogdan.

Eu trăiam cu impresia că o să mi se facă dreptate. Mulțumesc sincer judecătorilor greci că s-au aplecat pe cazul asta și așteaptă o serie întreagă de lămuriri. Din punct de vedere psihic am rămas același. Am cinci nepoți. Nu am de gând să plec până când nu o să rămână așa cum spun judecătorii români. Eu sper să mi se facă dreptate”.