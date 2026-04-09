Dan Andronic și Victor Ciutacu, dialog despre slalomul făcut de Realitate Plus printre taxe

Subiectul suspendării licenței Realitatea Plus, de CNA, dezbătut azi, de Dan Andronic și de Victor Ciutacu în podcastul Contrapunct, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, la care a participat și Bogdan Jelea.

Dan Andronic a explicat că autoritatea de reglementare a recurs la o pârghie legală, ignorată până în prezent. Realizatorul emisiunii a mai precizat că sancțiunea este legată direct de neplata amenzilor și, mai ales, de necomunicarea dovezilor de plată către CNA.

„Am avut o decizie a CNA-ului destul de amețită și aplicată pentru prima dată. În care au descoperit că au un articol în lege potrivit căruia, dacă nu-ți plătești în șase luni de zile amenzile, dacă nu depui chitanța, nu dacă nu plătești. Dacă nu plătești și nu depui chitanța. Dacă nu plătești, sigur n-ai ce depune.

Deci dacă nu-ți plătești amenzile în șase luni de zile de la momentul la care ți le-au dat, îți pot ridica licența și înțeleg că după 20 de ani, 25 de ani, 30 de ani de existență a CNA-ului s-au decis să aplice articolul ăsta. Bineînțeles că Realitatea nu plătise, că ei nu plătesc taxe și impozite la stat”, a spus Dan Andronic .

Discuția s-a îndreptat și spre comportamentul fiscal al postului de televiziune vizat. În privința căruia a operat dublul standard.

„Ei le contestă, că înțeleg că asta era modalitatea pe care o găsiseră. Se recontestau și cu ocazia asta nu plăteau. În privința faptului că Realitatea plătește sau nu plătește taxele la stat, asta este un lucru care, din punctul meu de vedere, eu nu știu de ce mai trebuie demonstrat și explicat. Pentru că mă trezesc cu felul de indivizi, care întreabă dacă am dovezi. Le spui: siteul ANAF. Nu trebuie să am eu dovezi. De 18 ani, Realitatea dă țeapă lunar fiecărui român.

Și am zis, mă, oameni buni, voi sunteți cu anticorupția în gură și cu hoții care ne fură. În schimb, susțineți un post de televiziune care vă fură zilnic. Eu nu vă mai înțeleg. Nu înțeleg de ce eu trebuie să plătesc taxe la stat. Am și eu 80 - 90 de angajați. Pe care trebuie să-i plătesc și pentru care plătesc lună de lună taxe la stat. Nu sunt mici. Dacă plătesc, e bine sau e rău? Că nu mai îmi dau seama. Sunt erou sau sunt antierou?”, a adăugat jurnalistul.

Victor Ciutacu a spus că analiza amenzilor de la CNA nu a vizat exclusiv Realitatea Plus, ci a fost o procedură generală, aplicată întregii piețe media. Diferența majoră a constat în faptul că restul televiziunilor aveau plățile și documentația la zi.

„Dintr-o piață întreagă de televiziuni, că ce nu spune lumea, era punctul 3 pe ordine de zi, că m-am putea și eu pe ordinea de zi a CNA, care se intitula, dacă nu mă înșel, analiza sau prezentarea situației amenzilor emise și a plăților făcute pentru toate posturile TV. Era pentru toate.

Deci când s-a ajuns la Realitatea, că era cu intenție sau nu, s-a constatat că la noi, la restul de lume, s-a analizat în acea ședință în care s-a analizat și la ei și s-a constatat că noi toți restul ne-am plătit amenzile și că am și trimis dovezile plăților către trezoreria statului. De ce unii trebuie să fie întotdeauna exceptați de la povestea asta?”, a explicat Victor Ciutacu.