Dan Andronic, despre „prostiile” declarate de Fritz: Și când te gândești că ăștia sunt oamenii care ar trebui să ne conducă

Dan Andronic, despre „prostiile” declarate de Fritz: Și când te gândești că ăștia sunt oamenii care ar trebui să ne conducăNicușor Dan și Dominic Fritz. Sursă foto: Facebook
După ce președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că vorbește săptămânal cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, jurnalistul Dan Andronic a comentat ironic afirmațiile acestuia. Fritz a menționat că discuțiile au loc față în față, în privat, într-o sală fără microfoane.

Declarația lui Dominic Fritz a stârnit un val de ironii

Cunoscutul jurnalist consideră că această afirmație reflectă fie naivitatea liderului USR, fie lipsa de judecată, iar experiența lui Fritz la Președinția Germaniei ar fi trebuit să îi ofere cunoștințe de bază în securitate.

„Declarația lui Fritz, că el se întâlnește săptămânal cu Nicușor Dan și discută politică într-o cameră secretă la Cotroceni, unde nu sunt microfoane, ne arată că omul ăsta ori e naiv, ori e prost. A treia variantă nu există”, a arătat jurnalistul.

Liderul USR, criticat

Dan Andronic a explicat că nu este posibil să te aperi de microfoane doar stând într-o încăpere și că o protecție reală ar presupune existența unei încăperi în interiorul altei încăperi, soluție folosită în structurile CIA. Dan Andronic a adăugat că ideea de a te proteja astfel în secolul XXI este complet depășită.

Prințesa Kate, virală după un eveniment regal. Toată lumea s-a amuzat
Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu. Sute de tineri, încântați să intre în armată
„Să îți mai închipui, în secolul XXI, că tu te aperi de microfoane stând într-o încăpere, înseamnă că nu au înțeles nimic din ce se întâmplă în jurul tău. Și înțeleg că a lucrat și la Președinția Germaniei. Deci ar trebui să aibă cât de cât niște cunoștințe de securitate.

Păi, nu prea ai cum să te aperi de microfoane într-o încăpere decât dacă este o încăpere într-o altă încăpere. Nu știu dacă ați văzut filmele cu spioni… La cei de la CIA, de obicei, rușii nu își bat capul cu o încăpere care e într-o altă încăpere, care este securizată și unde, teoretic, nu bat microfoanele.

Dar întrebarea este: Mă, Fritz, ți-a spus ție Nicușor că îi e frică de microfoane? Ți-a spus ție că îi e frică să nu fie ascultat de ai lui? Ți-ți dai seama ce prostii ai spus? Sunt convins că habar n-ai, dar asta e farmecul politicii românești. Din când în când, vine un prost și spune niște prostii.

Nu că Fritz ar fi prost; Fritz este foarte inteligent, să nu mă înțelegeți greșit. Doar că, din când în când, dă cu piciorul în găleata cu lapte. Și când te gândești că ăștia sunt oamenii care ar trebui să ne conducă… Păi, dacă îi lași singuri într-o încăpere și le dai un Lego, nu îi scoți de acolo două săptămâni. Un Lego mai complicat, pentru copii de nouă ani”, a afirmat jurnalistul Dan Andronic.

@dan.andronic.lacafea Nicușor Dan, ascultat cu microfoane la Cotroceni #cespuneandronic #cafea #fyp #viral #news ♬ sunet original - dan #andronic la #cafea

Ce a declarat Fritz

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, luni seara, la Digi24, că se întâlnește o dată pe săptămână la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan pentru a discuta „temele zilei” între patru ochi. Fritz a subliniat că discuțiile au loc „într-o sală în care garantat nu sunt microfoane, deci ce discutăm doar el și eu știu”.

Referitor la adoptarea bugetului, Fritz a mai spus că poate confirma că președintele este interesat ca referendumul pentru București să fie implementat. De asemenea, liderul USR a adăugat că Nicușor Dan își dorește ca USR să fie prezent la guvernare.

2 comentarii

  1. Gigi spune:
    10 martie 2026 la 9:52

    Cum e Fritz, asa e si Nicusor. Sa nu uitam ca Fritz, vine din Bananaland, de la partida verzilor.

  2. Ion spune:
    10 martie 2026 la 9:55

    Cele mai murdare prostii din mass media sunt scrise de penalul Dan Andronic si Mirel Curea.
    In ce hal a ajuns Ev. Z.

