Dan Andronic, concluzie despre discursurile lui Călin Georgescu: Spune, dar nu spune nimic. Sunt doar frânturi de idei

Călin Georgescu vorbește mult, dar fără să spună ceva cu miez. Este concluzia pe care a tras-o Dan Andronic în podcastul realizat, vineri, pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România, la care a participat și Radu Coșarcă.

În deschiderea emisiunii, subiectul a fost legat de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Care a reușit să magnetizeze foarte mulți români. Cu idei și discursuri fără substanță. Călin Georgescu merge pe latura populistă și știe exact ce să spună ca să prindă adepți.

„Eu m-aș bucura dacă domnul Călin Georgescu i-ar îndeamna oameni să citească. Dacă i-ar îndemna pe oameni să gândească cu capul lor. Dacă le-ar furniza surse și alternative de informare. Dacă ar face într-adevăr o muncă, pentru că are un potențial clar, are un potențial. Dar tipul ăsta de discurs în care spui, dar nu spui nimic și doar vii cu niște frânturi de idei, în niciun caz nu are cum să schimbe ceva. Doar să creeze într-adevăr o senzație de bine”, a spus Dan Andronic.

Radu Coșarcă este de părere că Georgescu nu vorbește în concret, nu oferă soluții clare și se pierde în metafore și idei abstracte. Iar retorica sa nu are o gamă prea variată și pare să fie învățată dintr-o singură carte.

Radu Coșarcă: „Parcă citește dintr-o singură carte”

„Să nu te temi de oamenii care au foarte multe cărți acasă. Teme-te de oamenii care au o singură carte acasă. Ori el parcă citește dintr-o singură carte și ar trebui să ofere, dacă este onest cu poporul român, despre care vorbește atât de des, ar trebui să-i ofere soluții. Și nu metafore și trimiteri la științe ezoterice, la un ocultism absolut stupit. Hai să-l lăsăm în pace.”

Ideea cu misterul de la Kogâlniceanu

Radu Coșarcă a oferit un exemplu clar de idee fără fundament, oferită de Călin Georgescu în interviul pe care i l-a dat lui Robert Turcescu la Metropola TV. „A spus că la baza de la Kogălnicianu e ceva ascuns. E ceva ascuns și că doamna Von der Leyen a venit atunci când a vizitat baza, nu ca să inspecteze trupele, ca orice premier al unei Uniuni Europene, ci a venit să verifice dacă ceea ce este ascuns este bine ascuns. Ce este ascuns? A întrebat firesc Robert Turcescu. Veți afla la timpul potrivit. Cu un astfel de discurs nu ai cum să greșești. Dacă vorbești în dodii, nu poți fi contrazis”, a mai spus Radu Coșarcă.

