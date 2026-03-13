O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?

O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?Sursă foto: Freepik
Cât de bine stă în aceste vremuri, Europa, din punct de vedere al securității, în contextul în care SUA nu s-ar mai implica în acest domeniu vital? O întrebare ce a fost dezbătută, azi, de Dan Andronic, Radu Coșarcă și fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, la podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

O întrebare fundamentală: Ce granții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?

„În istorie s-a dovedit că singura garanție de securitate care contează e a americanilor”, a spus Dan Andronic. Fostul ministru de Externe a explicat că, în momentul de față, problema ridică un semn important de întrebare. Dar, Diaconescu l-a citat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a spus că alianța ar avea probleme uriașe, fără implicarea Washingtonului.

„Este o dilemă în desfășurare și nu putem să evităm acest aspect. Dilema între autonomia europeană de apărare, ce înseamnă și relaționarea acestei autonomii europeane de apărare anuncată în discuție de Macron, de președintele Franței, și ce înseamnă în raport cu Statele Unite.

Avertismentul secretarului general al NATO

Să știți, ce am mai văzut și eu în diversele contexte, deosebirile de abordare, da, înăuntrul Europei, în sens larg, din punct de vedere al securității, sunt destul de mari.

De exemplu, secretarul general NATO spune clar, inclusiv în discuțiile oficiale, fără Statele Unite, nu există un concept defensiv bine stabilit”, a spus Diaconescu.

Pe propriile picioare

Semnalele venite din SUA nu au fost îmbucurătoare pentru Europa, care trebuie să se descurce și singură în aceste vremuri dificile. Americanii s-au reorientat din punct de vedere geostrategic. „Pe de altă parte, la rândul său, Statele Unite spun: gândiți-vă la această preluare a preluarea securității în propriile mâini, pentru că reorientarea noastră spre Indo-Pacific s-ar putea să fie pentru lung timp.

Sigur că sunt multe elemente care sunt în joc. Dacă, deocamdată există o gândire, dar nu neapărat un plan strategic, ca Statele Unite să rămână în zona de apărare navală aeriană nucleară și inteligență, restul defensiv convențional, ca să zic așa, forța de descurajare.”

  1. Gigi spune:
    13 martie 2026 la 22:58

    „În istorie s-a dovedit că singura garanție de securitate care contează e a americanilor” - Sigur ca da. In special in 1943, 1944. Hai sa radem si sa bem ceva, daca tot ne place bascalia

O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?
O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?
