Dacian Fall 2025: Militarii români, francezi și portughezi au construit un pod în mai puțin de o oră

Militarii români și din alte state membre NATO aflați în România au continuat în acest weekend antrenamentele din exercițiul multinațional Dacian Fall 2025 (DAFA 25). Duminică, la Sântimbru, în județul Alba, militarii români, francezi și portughezi au desfășurat un antrenament pentru instruirea elementelor de geniu, care a vizat construirea unui pod plutitor pe râul Mureș, capabil să susțină trecerea aproape oricărui tip de vehicul, potrivit MApN.

Antrenamentul de la Sântimbru organizat duminică este, confrom MApN, o „misiune complexă de traversare a râului Mureş, acţiune susţinută de sprijin aerian din partea elicopterelor aliate, care vor executa misiuni de recunoaştere, protecţie şi transport aerian”.

„Este un exerciţiu comun de antrenament al Armatei române şi al celei franceze. Obiectivul este să trecem râul, să asigurăm calea pentru forţe terestre, infanterie, geniu, cavalerie. Trebuie să fim rapizi şi, mai ales, să ne asigurăm că nu suferim nicio pierdere, acesta este lucrul cel mai important. Lucrăm împreună, ne-am antrenat împreună, avem alături şi alte armate din NATO, spre exemplu astăzi alături de noi sunt militari portughezi”, a spus căpitanul Dylan, coordonator al trupelor care au participat la exerciţiu.

Podul are trei benzi de circulație, iar la construcția lui au participat între zece și cincisprezece militari. Montarea peste râul Mureș a fost finalizată în mai puțin de o oră.

La rândul său, generalul francez care a coordonat exercițiul vorbește despre o „desfășurare strategică de amploare” a forțelor militare franceze în România, desfășurată în mai multe etape: de la integrarea brigăzii franceze în Divizia Multinațională Sud-Est, unde a fost testată interoperabilitatea, până la colaborarea între batalioanele aflate în diferite zone ale țării și la viitoarele antrenamente pe teren.

„A fost un exerciţiu foarte bun, arată capabilitatea pe care NATO o are ca, într-un timp scurt, să desfăşoare o brigadă gata de luptă pe flancul estic al NATO de a şi arată că suntem foarte solidari cu aliaţii noştri”, a afirmat comandantul brigăzii franceze.

Un alt militar care a participat la exercițiul de duminică a observat că, deși există diferențe între armatele țărilor membre NATO, acestea reușesc să le depășească și să colaboreze ca o singură forță.

„Ideea este să putem trece un număr mare de vehicule într-un timp scurt peste cursul apei. Ne-am antrenat zile întregi pentru acest lucru şi ceea ce am reţinut este că ne completăm reciproc şi asta este frumuseţea unor astfel de exerciţii, realizăm interoperabilitate”, a spus militarul.

Exercițiul Dacian Fall 2025 (DAFA 25) urmărește integrarea operațională a forțelor participante din țările contributoare, în special Franța și România, și marchează etapa finală a ridicării temporare la nivel de brigadă a Grupului de Luptă NATO din România.