Potrivit unui studiu publicat în The Journal of Nutrition, cercetătorii au analizat datele obţinute în urma sondajului naţional Health and Nutrition Examination, organizat de către Centrul pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor din SUA (CDC), şi au observat legătura dintre cantitatea de cafea consumată pe zi şi procentul total al grăsimii corporale, precum şi grăsimea adipoasă. Adică de pe burtă.

Savanții au descoperit că femeile cu vârste cuprinse între 20 şi 44 de ani care beau două sau trei ceşti de cafea pe zi au cel mai scăzut nivel de adipozitate, anume 3,4% mai puţin faţă de persoanele care nu consumă cafea deloc. În ceea ce privește femeile cu vârste cuprinse între 45 şi 69 de ani, cele care beau patru sau mai multe ceşti de cafea pe zi au un procent de adipozitate cu 4,1% mai scăzut.

În mare parte, procentul mediu al grăsimii totale corporale a fost cu 2,8% mai redus în cazul femeilor de toate vârstele care beau două sau trei ceşti de cafea pe zi.

Rezultatele au fost constante chiar dacă era vorba despre cafea care conţinea sau nu cofeină, precum şi în cazul fumătorilor sau nefumătorilor şi a celora care suferă de boli cronice.

Cât despre bărbaţi, legătura a fost mai puţin semnificativă. Bărbaţii cu vârste cuprinse între 20 şi 44 de ani care beau două sau trei ceşti de cafea pe zi aveau cu 1,3% mai puţină grăsime totală şi 1,8% mai puţină grăsime în zona abdominală faţă de cei care nu beau deloc cafea.

Șapte milioane de tone de cafea sunt consumate anual în toată lumea



„Cercetările noastre sugerează că ar putea fi vorba despre compuşi bioactivi în cafea, în afară de cofeină, care pot regla greutatea şi care ar putea fi folosiţi drept compuşi anti-obezitate”, a declarat dr. Lee Smith, de la Anglia Ruskin University, unul dintre autorii studiului.

„Cafeaua sau ingredientele sale active ar putea fi integrate într-o strategie de dietă sănătoasă pentru a reduce povara afecţiunilor cronice asociate epidemiei de obezitate. Este important să interpretăm studiul în funcţie de limitările sale. Studiul a fost făcut într-un anumit timp aşa că nu pot fi stabilite tendinţe. Totuşi, noi nu credem că greutatea cuiva poate influenţa consumul său de cafea”, a mai adăugat cercetătorul.