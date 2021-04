Astfel, într-o predică părintele Calistrat a vorbit despre bani și datorii. Enoriașii l-au ascultat cu mare interes, pentru că în vremurile acestea foarte mulți sunt puțin situația de a împrumuta bani.

”Nu te îmbogățești luând cu împrumut și neducând înapoi”

“Să ţineţi minte de la mine, că-i prieten, că-i vecin, că-i tovarăş, că-i duşman, că-i soră, că-i frate, când împrumuţi un ban, du-l înapoi că-ţi legi singur pe satana şi săracia de ograda ta. Niciodată nu ai să te îmbogăţeşti luând cu împrumut şi neducând înapoi.

Este cel mai mare blestem şi cel mai mare păcat pe care-l poate face omul. Şi culmea că se înmulţeşte şi mereu aud: “Ăla are atât!”;”Ăla are atât!” se duce şi ia cu împrumut cu atâta nonşalanţă şi lipsă de bun simţ încât uită că trebuie să-i dea înapoi. Nu o spun ca pe un reproş, ci ca să vă daţi seama că va legaţi singuri sărăcia de gard. Dumnezeu pe viclean urăşte şi ia şi sporul şi harul şi darul! Nu înmulţeste nimic!”, a spus Părintele Calistrat.

Părintele Calistrat a suferit deja de infecția cu COVID-19

Părintele Calistart de la Vlădiceni este unul dintre cei mai populari duhovnici. El a vorbit la Sinteza Zilei despre infecția cu noul coronavirus și despre cum a reușit să treacă peste momentele dificile care i-au ieșit în cale.

„Am stat duminică până la ora 3 cu oamenii, dar la predică am sesizat că am o tuse necontrolabilă. Am luat ca orice țăran 2 paracetamol cu ceai și am văzut că tusea se intensifică și am cerut părerea doctoriței de familie.

Doctorița mi-a spus să fac un test de COVID-19. La prima oră am aflat că este pozitiv, neavând simptomele astea de care se vorbește. Am avut o stare de tuse și am și început imediat să iau medicamente. Luni spre seară s-a oprit și tusea. Nu am mai avut nicio problemă, am văzut tot felul de replici de genul „între viață și noapte”, astea erau povești nemuritoare. Mi-a spus doctorița de acolo că nu este voie cu telefonul dar am spus că am nevoie să mai dau câte un mesaj. Le-am spus celor de acasă că sunt bine, am avut o stare perfect normală. Am stat în spital până la testul negativ, pentru a nu îl transmite cuiva”, s-a destăinuit părintele Calistrat.

”Nu sunt împotriva tehnologiei! Am fost printre primii care a avut telefon mobil”, a spus Părintele Calistrat

„Nu am fost niciodată habotnic, nu este firea mea, am fost poate printre primii care au avut telefon mobil care era cât o cărămidă, niciodată nu m-am jenat. Nu sunt împotriva tehnologiei. M-am uitat și în spital ce bine e, imediat ce te-a pus la tomograf, știu ce medicament să-ți dea.

Trebuie să avem grijă ca și consumatorii de tehnologie, creatorii de tehnologie, să o stăpânească așa bine ca să nu se întoarcă împotriva noastră. Folosirea excesivă duce la epuizarea fizică, psihică, trupească, la consumul nervos. Aici trebuie să avem grijă”, a mai spus Părintele Calistrat la Antena 3.