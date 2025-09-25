Sport

Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul Mondial

Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul MondialRomânia, handbal feminin. Sursa foto: facebook / FRH - Federația Română de Handbal
Naționala feminină de handbal a României a rămas fără selecționer, după ce Florentin Pera a decis să-și prezinte demisia oficialilor federației. Care trebuie să găsească urgent un înlocuitor, care să pregătească prima reprezentativă la Campionatul Mondial din acest an, competiție organizată de Germania și de Olanda.

Naționala feminină de handbal a României a rămas fără selecționer înaintea participării la Campionatul Mondial din acest an

De asemenea, odată cu Pera a plecat și secundul selecționerului, Bogdan Burcea. „Antrenorii Florentin Pera şi Bogdan Burcea şi-au înaintat demisiile din funcţiile de antrenor principal, respectiv antrenor secund al echipei naţionale feminine, prin e-mail transmis conducerii FRH. Motivele invocate de cei doi antrenori sunt de natură personală.

Această decizie vine într-un moment sensibil pentru handbalul românesc, cu meciuri oficiale în cadrul EHF EURO Cup 2025, programate în luna octombrie şi cu debutul la Campionatul Mondial tot mai aproape, în decembrie”, a fost anunțul făcut, azi, de reprezentanții Federației Române de Handbal (FRH).

Urmează o ședință tehnică

Preşedintele FRH, Constantin Din, urmează să aibă discuții într-o ședință, cu cei doi antrenori, alături de Departamentul Tehnic şi Comisia Tehnică a FRH.

„Este nevoie de o analiză serioasă, într-un cadru profesionist, care să ţină cont de parcursul echipei şi de obiectivele apropiate. Vom discuta transparent, cu toţi factorii implicaţi, pentru a identifica cele mai bune soluţii în interesul handbalului românesc. În acest moment, nu există concluzii definitive, ci un proces de analiză responsabilă”, a afirmat Constantin Din.

„Tricolorele”, la Mondiale

Lotul lărgit al naționalei României, de 35 de jucătoare, a fost transmis deja către IHF, pentru Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Următorul stagiu al naţionalei va avea loc la Craiova, începând din 10 octombrie, pentru primele meciuri din EHF Euro Cup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

