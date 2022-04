Cutremur la Casa Regală. Umilința este fără precedent pentru Regina Elisabeta a II-a. Decizia va fi luată în această seară

Prințul Andrew riscă să piardă distincția „Freedom of the City of York”, pe care a primit-o încă din 1987, la câteva luni după căsătoria cu Sarah Ferguson. O decizie în acest sens va fi adoptată în următoarele ore, de Consiliul orașului York. Consilierii se reunesc pentru a discuta și pentru a lua o decizie în această problemă, conform publicației Express.co.uk.

Așa cum arătam, prințul Andrew a primit acest titlu în timpul unei ceremonii emoționante care a avut loc în 1987. S-a întâmplat la câteva luni după căsătoria sa cu Sarah Ferguson și după ce Majestatea Sa Elisabeta a II-a a decis să-i acorde titlul de Duce de York.

Distincția Freedom of the City este o onoare care se acordă de către Consiliul Local membrilor remarcabili ai comunității, celebrităților sau demnitarilor aflați în vizită. Deși acest titlu este considerat, în mod normal o onoare majoră, nu acordă deținătorului privilegii speciale.

Trebuie spus că reuniunea Consiliului trebuia să aibă loc încă din luna martie, însă a fost amânată din cauza pandemiei. Mai mulți consilieri au fost testați pozitiv pentru COVID-19.

Prințul Andrew a scăpat de acuzații

Întâlnirea are loc la două luni după ce ducele de York a ajuns la o înțelegere extrajudiciară cu Virginia Giuffre. Este vorba despre femeia care l-a acuzat de agresiune sexuală pe care Andrew ar fi comis-o când ea era minoră. Prințul Andrew a negat orice acuzații, iar această înțelegere nu a constat în recunoașterea vinovăției.

Documentele depuse la tribunalul din New York, unde Giuffre a intentat procesul împotriva ducelui, au precizat că acesta va face „o donație substanțială către organizația caritabilă a doamnei Giuffre în sprijinul drepturilor victimelor” ca parte a acordului încheiat. În documente se mai preciza că fiul reginei „regretă asocierea sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Prințul Andrew s-a retras din viața publică

Cu câteva săptămâni înainte de încheierea acordului, în ianuarie, avocații prințului Andrew au încercat să respingă cazul. Însă judecătorul american a refuzat acest lucru. În acest context, Casa Regală i-a retras dreptul de a o reprezenta la ceremoniile publice. Surse regale au precizat că Andrew își va păstra titlul dar nu îl va mai folosi în nici o calitate oficială.

Prințul Andrew a fost văzut ultima dată în public, în Marea Britanie, luna trecută, în aprilie. El a participat la slujba de mulțumire pentru prințul Philip la Westminster Abbey, alături de rudele sale, oficiali guvernamentali, membri ai familiei regale străine și reprezentanți ai unora dintre patronii regretatului duce. Acesta a fost primul eveniment public la care a luat parte de la înțelegerea sa cu doamna Giuffre.

Ultima dată a participat la un eveniment public, în aprilie anul trecut, când a luat parte la slujba de înmormântare a tatălui său, prințul Philip.