Regina Elisabeta a-II-a părăsește definitiv Palatul Buckingham. Motivul pentru care a luat această decizie

Se crede că monarhul va opta pentru întâmpinarea oficialilor la reședința sa din Windsor. Mai multe surse susține că Regina Elisabeta a-II-a și Prințul Philip „au redescoperit fericirea primilor lor ani împreună”, în timp ce locuiau la Castelul Windsor în timpul pandemiei. Cuplul regal a fost îngrijit de un personal select, iar casa este mai aproape de doi dintre cei patru copii ai lor.

De asemenea, se spune că această decizie a fost influențată și de renovarea Palatului Buckingham care are loc și în prezent și care va dura până în 2027. Aceasta înseamnă că Palatul Buckingham va fi casa prințului Charles și Camilla atunci când vor deveni Regele și Regina Consort.

Potrivit autorului regal Hugo Vickers, conform Daily Mail, mutarea este un pas logic: „Windsor este locul pe care îl iubește. Are amintirile ei cu Prințul Philip acolo, are poneii ei acolo și familia în apropiere. Are sens’.

Biograful regal. Christopher Warwick. a spus că Windsor „a fost un loc care mult timp a reprezentat casa Reginei Elisabeta a-II-a și a surorii ei și care a cimentat emoțiile și atașamentul pe care îl are față de acest loc”, conform Uniland News.

O schimbare în viața reginei

Schimbarea vine în momentul în care Reginei i s-a cerut să renunțe la un program încărcat în octombrie anul trecut, palatul confirmând la acea vreme că Regina a stat peste noapte în spital după o rundă de teste nespecificate.

Regina are întâlnirea săptămânală cu prim-ministrul Boris Johnson prin telefon, așa cum a procedat pe tot parcursul pandemiei. În urmă cu două săptămâni, Regina a fost nevoită să anuleze mai multe evenimente după ce a fost infectată cu Covid-19 și a suferit de simptome ușoare asemănătoare răcelii.