Cutremur în România, la primele ore ale dimineții. Seismul a avut o intensitate medie

Zona seismică Oltenia, Gorj a înregistrat o activitate intensă în luna februarie. Nu trece nicio zi fără ca seismele slabe să aibă loc. Marți, 28 februarie, un alt cutremur a avut loc la primele ore ale dimineții. Acesta s-a produs la 05:55:22 (ora României), la o adâncime de 8,6 kilometri și a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter.

Cutremurul s-a produs la 104km NV de Craiova, 108km SV de Sibiu, 139km V de Pitești, 164km SE de Timișoara, 183km SE de Arad, 185km S de Cluj-Napoca, 201km V de Brașov, 214km E de Belgrade, 218km E de Zemun, 224km NE de Nis, conform datelor Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cel mai semnificativ cutremur din zona seismică Oltenia s-a produs anul acesta, pe 14 februarie. Seismul a avut o magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter. Cu doar o zi înainte de acesta, un altul s-a produs în aceeași zonă, cu o intensitate de 5,2 grad.

România se pregătește de un cutremur major

Nimeni nu poate spune cu exactitate când va avea loc un cutremur major în România, însă seismologii avertizează că acesta ar putea veni curând. Potrivit profesorului Nicolae Noica, cel care a dispus clasificarea clădirilor cu risc seismic în România, un seism important s-ar putea produce la noi în țară după anul 2025.

„Toată lumea pune problema că la 40 de ani se petrece un cutremur. Împreună cu câțiva colegi am zis să facem o cercetare. În 10 noiembrie 1940 a fost cutremur, la 40 de ani, a avut loc cutremurul din 1977 și atunci ne-am întors și am observat că în cazul cutremurelor din 1818 și 1830 am avut același fenomen.

Grupe de două cutremure se petrec la un anumit interval. Din grafice rezultă că un cutremur ar fi posibil la noi după anul 2035 – 2040”, a spus Nicolae Noica.

Profesorul susține că, înainte de a avea un cutremur important în România, trebuie să fie consolidate toate clădirile cu risc seismic. Noica consideră că un alt lucru important este legea, care ar trebui să fie mai clară cu privire la modificările pe care proprietarii au voie să le facă în propriile locuințe.