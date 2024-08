International Cutremur de 6,1 grade pe Richter. Autoritățile se așteaptă la alte replici majore







Taiwan. Un cutremur important a fost înregistrat, în această dimineață, în insula Taiwan. Autoritățile evaluează situația pentru a stabili dacă s-au produs pagube importante.

Ulterior, în scurtă vreme, a urmat o nouă replică de intensitate puternică care a fost înregistrată de camerele video ale postului de televiziune CTI. În imagini se poate vedea cum redactorii aflați la lucru se ridică îngrijorați în timp ce clădirea se zguduie.

Cutremur major în Taiwan

Seismul care a lovit insula Taiwan a avut o magnitudine de 6,1 grade pe scala Richter. Autoritățile nu au primit semnale că în acest cutremur s-ar fi înregistrat pagube majore.

Chiar și așa, mișcarea tectonică a fost urmată de mai multe replici. Aproximativ 12 cutremure de intensitate mai mică au fost înregistrate în apropiere de Hualien.

Totodată, autoritățile meteorologice au lansat un avertisment cu privire la eventuale replici. Conform informațiilor oficiale, un alt cutremur s-ar putes produce în zilele următoare, cu o magnitudine de 5,5 pe Richter.

#BREAKING 🚨 .Magnitude 5.7 Quake Hits Taiwan*#earthquake | #Taiwan | #地震 . Location: Yilan County, northeastern Taiwan . Depth: 9 km . Effects: Buildings shook in Taipei, subway services reduced speed . Damage: No immediate reports Stay safe, and stay informed! pic.twitter.com/f06Z4LHLQG — Weather monitor (@Weathermonitors) August 15, 2024

Insula Taiwan este afectată cu regularitate de seisme

Acest cutremur este unul din lungul șir care afectează cu regularitate insula Taiwan. Aceasta este situată la intersecția a două plăci tectonice.â

La 3 aprilie, comitatul muntos Hualien a fost epicentrul unui alt cutremur de magnitudinea 7,4. A fost cel mai puternic seism înregistrat în ultimii 25 de ani, potrivit autorităţilor taiwaneze. Cutremurul principal a fost urmat de 130 de replici.

În această catastrofă au fost înregistrați 17 morţi, iar alte 900 de persoane au fost rănite după ce zeci de clădiri s-au prăbușit.

A magnitude 6.3 earthquake has struck Hualien County on Taiwan's east coast. It follows a 5.7 quake off Yilan less than 15 hours earlier. pic.twitter.com/Vk4NtQ2GrG — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) August 16, 2024

Japonia în alertă de cutremur major

Japonia s-a aflat în alertă de „megaseism”, care s-a întins pe parcursul unei săptămâni, până joi, 15 august. Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) a emis săptămâna trecută o avertizare, în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,1. În acest seism au fost 15 răniţi, în sudul ţării.

Din cauza acestei alerte, mii de turişti şi-au anulat rezervările hoteliere, în insula Shikoku, în contextul în care arhipelagul se află într-o perioadă de vacanţe.

La lansarea alertei, JMA a explicat că „probabilitatea ca un nou cutremur puternic să se producă este mai ridicată decât în mod normal, dar aceasta nu indică faptul că un cutremur va avea loc cu certitudine”.