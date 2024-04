Un nou cutremur în Taiwan. Clădirile din capitala Taipei s-au zguduit din nou

Un cutremur s-a produs în această dimineață în insula Taiwan, potrivit informațiilor furnizate de autorități. Cel mai probabil este vorba despre o replică a seismului de miercurea trecută.

Clădirile s-au zguduit, pentru scurt timp, în timpul unui nou seism care s-a produs în capitala insulei Taiwan, Taipei. Specialiștii sunt de părere că ar fi vorba despre o replică a mișcării tectonice de săptămâna trecută.

Noua mișcare seismică a avut o magnitudine de 4,6 şi s-a produs la o adâncime de 23 de km, potrivit USGS. Epicentrul acestui nou cutremur a fost în apropiere de Hualien. Este vorba despre orașul unde s-a simţit cel mai puternic mişcarea seismică din 3 aprilie.

Autorităţile avertizaseră că seismul de săptămâna trecută ar putea fi urmat de replici puternice în zilele următoare. De altfel, în orele care au urmat cutremurului din 3 aprilie, de 7,4 grade, au fost înregistrate alte 130 de replici.

În acest context, zilele trecute, autoritățile din Taiwan au evacuat mai multe sute de persoane din locaţii nesigure din Parcul Naţional Taroko. Acesta este situat în zona de est a insulei Taiwan și a fost grav afectat de cutremur, pe 3 aprilie.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade s-a produs miercuri, 3 aprilie, în apropiere de Taiwan. Un număr de 13 oameni au murit și peste 1.400 au fost răniți după ce zeci de clădiri s-au prăbușit. Specialiștii au stabilit că a fost cel mai puternic seism din ultimii 25 de ani din Taiwan.

Conform evaluărilor, în urma puternicului cutremur s-au prăbușit în jur de 26 de clădiri. Seismul a avariat grav o autostradă importantă de pe coasta de est, iar mai multe tuneluri au fost sparte - inclusiv unul care a fost rupt în două. De asemenea, traficul feroviar a fost suspendat pentru o perioadă de timp.

Cutremurul a afectat alimentarea cu energie electrică, iar peste 91.000 de gospodării au fost lipsite de electricitate, până au fost remediate problemele.

