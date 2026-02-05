Curtea Supremă din Israel stabilește completul care va analiza petițiile privind atacul teroriștilor Hamas

Comisia de anchetă din Israel, înființată pentru a se ocupa de atacul grupării teroriste Hamas din 7 octombrie 2023 se află în centrul unei noi etape judiciare, după ce vicepreședintele Curții Supreme din Israel, Noam Sohlberg, a anunțat componența completului de judecători care va analiza petițiile prin care se solicită obligarea guvernului să înființeze această structură de investigație, potrivit The Times of Israel.

Decizia vine în contextul unei presiuni publice și instituționale crescânde, la peste doi ani de la atacul lansat de gruparea teroristă Hamas, soldat cu sute de victime și luări de ostatici, eveniment care a generat una dintre cele mai grave crize de securitate din istoria recentă a Israelului.

Potrivit anunțului oficial, completul desemnat este format din Noam Sohlberg, David Mintz, Yael Wilner, Ofer Grosskopf, Alex Stein, Chaled Kabub și Yechiel Kasher, aceștia urmând să judece cazul în calitate de Înalta Curte de Justiție.

Sohlberg a precizat că selecția completului a fost influențată și de faptul că mai mulți judecători ai Curții Supreme nu pot participa din motive legale.

Din punct de vedere al orientării juridice, majoritatea membrilor sunt considerați conservatori, în timp ce Kabub și Grosskopf sunt percepuți ca având o abordare mai liberală.

Până în prezent, data audierii nu a fost stabilită oficial.

Președintele Curții Supreme, Isaac Amit, a decis să transfere responsabilitatea analizării petițiilor către Sohlberg.

Motivul invocat este legat de faptul că, în cazul înființării unei comisii de anchetă de stat, președintele Curții ar urma să fie implicat direct în desemnarea membrilor acesteia.

În luna noiembrie, Înalta Curte de Justiție a emis un ordin condiționat prin care a cerut guvernului să explice de ce nu a fost constituită o comisie de anchetă de stat.

În răspunsul său oficial, executivul a susținut că doar guvernul are competența legală de a înființa o astfel de comisie, invocând precedente judiciare.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat anterior că o comisie numită de sistemul judiciar ar putea fi părtinitoare, însă acest argument nu a fost inclus în documentele depuse la instanță.

Petiționarii, inclusiv organizații civice de monitorizare a activității guvernamentale, afirmă că „o comisie de anchetă de stat este singurul instrument capabil să investigheze catastrofa într-un mod independent și cuprinzător”.

În paralel, guvernul promovează un proiect de lege pentru crearea unei „comisii național-statale de anchetă”, ai cărei membri ar urma să fie desemnați de coaliție și opoziție. Opoziția a anunțat însă că boicotează procesul legislativ și orice mecanism derivat din acesta.