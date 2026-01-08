Cel mai lung drum din Europa. Traversează 10 țări și ajunge până în Asia

Dacă ți-ai imaginat vreodată un drum care străbate un întreg continent și continuă dincolo de hotarele lui, Autostrada Europeană E40 este exact așa ceva. Supranumită „cea mai lungă autostradă din Europa”, ruta E40 leagă extremele occidentale ale continentului de adâncurile Asiei Centrale, oferind călătorilor o aventură rutieră în Europa și dincolo de ea, fără precedent.

Acest drum european spectaculos măsoară aproximativ 8.641 km de la un capăt la altul și traversează nu mai puțin de 10 țări, pornind de la coasta Atlanticului în Franța și ajungând până în stepele Asiei, în Kazahstan. E40 conectează astfel vestul și estul continentului european pe mii de kilometri, fiind cea mai lungă arteră a rețelei rutiere europene.

Deși este denumită „drumul cel mai lung din Europa”, E40 nu se află în totalitate pe teritoriul Europei geografice – această denumire se referă la apartenența administrativă a traseului la rețeaua internațională de drumuri europene (sistemul E-road al ONU). Cu alte cuvinte, E40 face parte din rețeaua coordonată de Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE), care include și segmente extinse dincolo de granițele geografice ale Europei. Rezultatul este un traseu rutier unic, ce oferă o legătură esențială între Atlantic și inima Asiei, permițând atât legături economice, cât și călătorii rutiere memorabile de-a lungul a mii de kilometri.

Originile traseului E40 se leagă de eforturile de reconstrucție și cooperare de după Al Doilea Război Mondial. În anii de după conflict, Europa avea infrastructura devastată și era divizată geopolitic, astfel că organismele internaționale au căutat soluții pentru a reuni continentul prin rețele de transport. Sub egida ONU, țările europene au conceput o rețea de drumuri internaționale (sistemul E-road), menită să lege marile orașe și să faciliteze comerțul și mobilitatea.

Traseul E40 s-a conturat în acest context, ca parte a unei viziuni ambițioase: drumul urma să refacă legături străvechi (urmând, pe alocuri, vechiul Drum al Mătăsii spre Asia) și să servească drept arteră vitală pentru relansarea economică postbelică. Încă de la început, scopul a fost mai mult decât conectarea Vestului Europei cu Estul – E40 a fost gândit să integreze regiuni îndepărtate și economii emergente din Asia Centrală în circuitul european, un țel remarcabil pentru acea epocă.

Realizarea propriu-zisă a autostrăzii E40 a fost un efort de lungă durată, desfășurat pe parcursul mai multor decenii ale secolului al XX-lea. Fiecare țară de pe traseu și-a construit treptat segmentele naționale, unele porțiuni fiind noi autostrăzi moderne, altele modernizări ale unor drumuri mai vechi. În Europa Occidentală (Franța, Belgia, Germania), multe secțiuni ale E40 au fost finalizate încă din anii 1960–1970, odată cu explozia rețelelor de autostrăzi din vest. În Europa de Est și Asia Centrală, dezvoltarea a fost mai lentă: în perioada sovietică, porțiunile din Ucraina, Rusia și republicile central-asiatice au fost construite ca șosele naționale principale, însă nu toate la standard de autostradă. Abia spre sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI, odată cu prăbușirea Cortinei de Fier și apariția noilor state independente în Asia Centrală, traseul E40 a fost unificat și modernizat, conectând efectiv rețelele rutiere vest-europene cu cele din fostul spațiu sovietic. În mod simbolic, E40 unea două lumi diferite: de la autostrăzile occidentale dense, la șoselele întinse peste stepele și deșerturile Asiei – un proiect de infrastructură cu o amploare extraordinară.

Un moment important în evoluția E40 a fost semnarea Acordului European asupra marilor artere de circulație internațională (AGR) la Geneva, în 1975. Acest acord a oficializat sistemul de numerotare a drumurilor E și a inclus E40 drept una dintre principalele rute transcontinentale. Practic, odată cu AGR, drumul E40 a primit statutul oficial de „arteră internațională” și numerotarea unitară de la un capăt la altul, înlocuind denumirile locale disparate. Integrarea în rețeaua E-road a însemnat și recunoașterea traseului de către instituțiile europene. Astăzi, E40 face parte din rețeaua internațională de drumuri a UNECE și este recunoscută și de Uniunea Europeană drept un coridor esențial est-vest. Porțiunea centrală a traseului, de pildă, coincide cu o parte din Coridorul Pan-European III (Dresda – Kiev) stabilit de UE pentru a facilita transportul între vestul și estul continentului. Astfel, E40 s-a integrat atât administrativ, cât și funcțional, în marea rețea europeană de transport, devenind un simbol al conectivității paneuropene.

Ruta E40 se întinde pe 8.641 de kilometri, fiind de departe cea mai lungă șosea numerotată din Europa. Itinerariul pornește din orașul-port Calais, în nordul Franței, la malul Canalului Mânecii, și străbate succesiv țărmurile și câmpiile a 10 țări: Franța, Belgia, Germania, Polonia, Ucraina, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Kârgâzstan. Capătul estic al drumului se află în orașul Ridder din estul Kazahstanului, aproape de granița cu China și Rusia. Practic, E40 face legătura între Atlantic și Asia Centrală dintr-o singură întindere – un fapt uimitor care unește regiuni extrem de diverse ale globului. De-a lungul celor peste opt mii de kilometri, șoseaua trece prin numeroase orașe importante și capitale regionale, conectând metropole occidentale și centre istorice orientale într-un singur traseu.

Câteva exemple de orașe legate de E40 includ: Bruxelles, inima Belgiei și a Uniunii Europene; Dresda, oraș cultural din estul Germaniei; Kiev, capitala Ucrainei; Volgograd (fostul Stalingrad) în Rusia; Bucara și Samarkand în Uzbekistan – legendar orașe de pe Drumul Mătăsii; Bișkek, capitala Kârgâzstanului; și Almatî, fostă capitală și centru economic al Kazahstanului. Această listă ilustrativă arată varietatea culturală și lingvistică pe care E40 reușește să o lege într-un singur fir rutier. În total, drumul traversează nu mai puțin de șase fusuri orare diferite, schimbând orele pe ceas pe măsură ce înaintează spre est – un detaliu care subliniază imensa sa întindere geografică.

Autostrada E40 nu este doar o linie trasată pe hartă, ci un cordon ombilical economic și cultural între regiuni foarte îndepărtate. Rolul său economic este major: leagă unele dintre cele mai dezvoltate economii europene (Franța, Germania, Belgia) de zone bogate în resurse și piețe emergente din Asia Centrală (Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan). De-a lungul E40 circulă camioane încărcate cu mărfuri occidentale destinate Asiei și viceversa, facilitând un schimb comercial ce altfel ar presupune rute mult mai lungi pe mare sau pe calea ferată. Alegerea traseului E40 prin Asia Centrală (în locul unei variante mai scurte prin Rusia și Siberia) a avut tocmai motivații economico-demografice: s-a dorit conectarea directă a unor țări ca Uzbekistan, Turkmenistan și Kârgâzstan – care însumează o piață de circa 50 de milioane de locuitori – la rețeaua rutieră trans-europeană. Prin aceasta, E40 a stimulat dezvoltarea infrastructurii și comerțului în aceste state, integrându-le treptat în fluxurile economice euro-asiatice.

Din punct de vedere cultural, drumul are o semnificație la fel de profundă. Un călător care parcurge E40 are ocazia unică de a trece printr-o succesiune de lumi diferite: de la cultura occidentală franceză și benelux, la Europa Centrală germană și cea estică slavă, apoi prin peisajul turcic și musulman al Asiei Centrale. Orașele de pe traseu – fie că vorbim de citadelele medievale ale Poloniei, bisericile ortodoxe ale Ucrainei, moscheile din Samarcand și Bucara sau bazarurile vibrante din Bișkek – oferă instantanee ale bogăției culturale eurasiatice.

Pentru a înțelege amploarea traseului E40, merită să aruncăm o privire la câteva cifre și fapte interesante. Parcurgerea integrală a drumului, de la Calais la Ridder, ar necesita aproximativ 54 de zile de condus continuu (desigur, luând în calcul pauze normale și formalitățile de trecere a frontierelor), ceea ce înseamnă aproape două luni de aventură pe șosea. E40 trece prin șase zone climatice majore, de la clima oceanică blândă a Franței la clima continentală temperată în Europa Centrală, apoi la climatele extreme – de stepă uscată, deșertică și montană – din Asia. De asemenea, drumul traversează convențional granița dintre Europa și Asia. Acest punct simbolic se află în vestul Kazahstanului, în orașul Atyrau, unde șoseaua E40 trece peste râul Ural – considerat frontiera naturală între cele două continente. Practic, când treci podul peste Ural la Atyrau, părăsești Europa și intri în Asia. Un alt aspect inedit: E40 intersectează pe parcursul ei numeroase alte drumuri europene importante.

De exemplu, la Liège în Belgia se întâlnește cu E25, la Köln în Germania cu E35, la Kiev cu E95, iar în Uzbekistan la Buhara se intersectează cu E60 – fiecare astfel de nod rutier subliniind integrarea E40 în rețeaua continentală mai largă. Pentru cei pasionați de superlative, E40 ocupă un loc fruntaș și la nivel mondial: figurează în topul celor mai lungi drumuri de pe glob, rivalizând ca dimensiune cu autostrăzi faimoase precum Trans-Siberianul rus sau Highway 1 din Australia.

Totuși, ceea ce diferențiază E40 este densitatea de obiective și diversitatea de medii pe care le leagă. Puține șosele din lume îți permit să conduci, în cursul aceleiași călătorii, de la o plajă atlantică până aproape de granița Chinei, trecând pe lângă capitale europene, zone de conflict, situri UNESCO și întinderi sălbatice. Din acest motiv, E40 reprezintă o provocare și o atracție unică pentru șoferi, turiști și transportatori deopotrivă.