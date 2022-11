Cunoscut actor britanic, surprins de o mărturisire a Regelului Charles: „Am crezut că glumește”

Actorul britanic Luke Evans este cunoscut pentru rolurile din seria „Hobbitul“, dar și pentru cel al lui Vlad Țepeș – Dracula – din pelicula „Dracula Untold“. În acest context, el a vorbit despre mărturisirea suprinzătoare pe care i-a făcut-o regele Charles III, în 2014, când s-au cunoscut.

Actorul britanic a fost invitat în show-ul „The Jonathan Ross Show“, de la ITV. El a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu actualul rege, în 2014, pe vremea când Charles era Prinț de Wales.

Luke Evans tocmai încheiase filmările pentru pelicula „Dracula Untold“, în care a jucat rolul principal, al domnitorului Vlad Țepeș – Dracula. În cadrul întâlnirii, a povestit actorul, regele Charles i-a mărturisit că este rudă cu domnitorul român Vlad Țepeș.

„Am fost foarte emoționat când am vorbit prima dată cu regele Charles. A venit la mine și m-a întrebat: «La ce lucrezi acum?» și i-am spus: «Tocmai am terminat un film despre Vlad Țepeș care se transformă în Dracula». Atunci, el mi-a spus: «Știi, e destul de amuzant, dar eu sunt rudă cu Vlad Țepeș». Am crezut că glumește. Dar apoi a trecut prin tot arborele genealogic “, a declarat Luke Evans în timpul emisiunii, după cum relatează Express.

Charles III și povestea lui Vlad Țepeș

Nu este prima oară când Charles III a povestit despre descendența sa din Vlad Țepeș. El a făcut-o în urmă cu câțiva ani, în documentarul „Wild Carpathia“. La vremea respectivă, prințul Charles a subliniat că este „descendent al lui Vlad Țepeș, după cum arată arborele genealogic”. De altfel, monarhul britanic deține mai multe proprietăți în Transilvania, unde a fost de mai multe ori în vizită.

La scurtă vreme după moartea reginei Elisabeta a II-a, Le Figaro publica un articol despre Charles III, în care îl prezenta ca descendent al lui Vlad Țepeș, domnitorul român care a inspirat personajul fictiv Dracula. Acest lucru, arăta publicația îi conferă o legătură specială cu România. Charles III susține că linia sa de sânge îndepărtată are legătură cu voievodul român, iar acest lucru l-a determinat să achiziționeze două case în Transilvania, regiune care a servit ca sursa de inspirație pentru romanul lui Bram Stoker din 1897.

Vlad Țepeș sursa inspirației romanului Dracula

Vlad Țepeș s-a născut în Sighișoara, în Transilvania, în anul 1431, fiind fiul domnitorului Vlad Dracul, al Țării Românești. Acesta și-a primit numele de la Ordinul Dragonului pe care îl purta. Vlad Țepeș a fost căsătorit de trei ori, mai întâi cu o nobilă din Transilvania, Cneajna Bathory, apoi cu Jusztina Szilagyi și, în cele din urmă, cu Ilona Nelipic, verișoară a lui Matei Corvin. Porecla Țepeș i-a fost atribuită ca urmare a faptului că obișnuia să-și execute dușmanii trăgându-i în țeapă.

Voievodul român a avut cinci copii, din cele trei căsătorii, patru băieți și o fată. Este vorba despre Radu și Vlad, din prima căsătorie, Mihail și Mihnea cel Rău, din a doua, și Zaleska, din a treia căsătorie.

Vlad Țepeș a devenit cunoscut în Occident, însă, datorită scriitorului britanic Bram Stoker, care l-a transformat într-un vampir, în romanul „Dracula“, din 1897. De atunci, Dracula și castelul său din Transilvania, tărâmul vampirilor, a devenit subiectul a peste 750 de filme, documentare sau nuvele.