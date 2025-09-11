Monden

Cum și-a cunoscut Mara Bănică soțul. A cerut-o în căsătorie într-un mod unic

Mara Bănică a pornit într-o nouă aventură televizată, Asia Express – Drumul Eroilor, alături de prietenul ei Serghei Mizil, dar viața personală a jurnalistei continuă să fascineze prin discreție și naturalețe. De peste cinci ani, Mara trăiește o poveste de dragoste liniștită, alături de un partener care a ales să rămână în umbră.

Cine este soțul Marei Bănică

Soțul său conduce o multinațională în Germania și vizitele sale în România sunt rare, însă Mara subliniază că acest lucru nu afectează soliditatea relației lor.

„Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni când vine acasă, trei-patru zile, să stea cu noi, dar relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, pentru că noi suntem oameni maturi.

Cuplu

Cuplu/ Sursa foto iStock

E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept”, a declarat jurnalista pentru TVMania.

Dobrescu, condamnat la închisoare. Cristina Cioran a fugit din București
Decizia lui Gheorghe Dincă reaprinde spiritele în Cazul Caracal
„Nu ne-am supărat niciodată”

Familia lor s-a completat în 2022 cu micuța Donca, aducând un plus de bucurie și armonie, alături de Dima, fiul Marei dintr-o relație anterioară. Mara povestește că relația cu soțul său a fost mereu naturală și armonioasă.

Mara Bănică și Donca

Mara Bănică și Donca. Sursa foto Facebook

„De când ne-am cunoscut, am devenit o familie din prima zi. (…) Nu ne-am supărat niciodată, suntem absolut la fel și în majoritatea timpului râdem. Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme și mă ajută foarte mult”.

Cum și-a cunoscut Mara Bănică soțul

Concurenta de la Asia Express a povestit cum și-a cunoscut soțul. „Eu n-am crezut că e român, mergeam la Frankfurt și aveam loc lângă el. Eu i-am zis «Thank you!», că n-am crezut că e român și el mi-a zis «You’re welcome!». Pe soțul meu l-a bufnit râsul și am intrat în vorbă și așa ne-am cunoscut”, a povestit Mara.

Cererea în căsătorie a continuat să fie la fel de originală. Partenerul său a trimis verighetele prin poștă, însoțite de un mesaj: „Mara Bănică, de bunăvoie și nesilită de nimeni, vrei să fii soția mea la bine și la rău?”. Coletul inițial s-a pierdut, dar a fost înlocuit, păstrând farmecul și semnificația gestului.

Mara Bănică a povestit că și cununia religioasă a fost diferită și că partenerul său a surprins-o.

„Era vineri după-amiază, găteam o varză cu ciolan, și soțul meu mi-a spus că a doua zi, la ora 14:00, ne cununăm la biserică”, a povestit Mara Bănică.

