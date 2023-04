Cum se încorporează PCC în orașele americane

Blackburn și colegii săi republicani promovează o legislație care ar oferi guvernului federal o mai mare supraveghere asupra acestor parteneriate între orașe surori, ar obliga să investigheze aceste relații pentru a determina cât de adânc se întind rețelele de spionaj ale PCC în America și ar expune aparatul de propagandă al Partidului Comunist.

Legislația vine în urma unei investigații a Departamentului de Justiție privind o rețea de spionaj condusă de chinezi la nivel național care viza disidenții și alți critici ai PCC, care a dus la inculparea a peste 42 de cetățeni chinezi în cadrul rețelei de spionaj, inclusiv persoane legate de Ministerul Securității Publice din China. O investigație separată, dezvăluită de asemenea în această săptămână, a dus la inculparea a doi oficiali guvernamentali chinezi care conduceau o secție de poliție secretă a Partidului Comunist din New York. Aceste operațiuni aruncă lumină asupra capacității Chinei de a se infiltra în comunitățile americane și de a stabili avanposturi clandestine ale PCC.

Proiectul de lege al lui Blackburn, Legea privind transparența orașelor surori, ar instrui anchetatorii federali să lanseze o investigație la scară largă asupra acestor programe pentru a „reduce riscurile de spionaj străin și de constrângere economică în cadrul parteneriatelor orașelor surori”. Parteneriatele orașelor surori din America sunt înfloritoare de ani de zile, dar Congresul are puține informații concrete despre acestea, inclusiv despre cerințele pe care China le impune partenerilor săi din SUA. PCC a exploatat parteneriatele culturale și economice, iar parteneriatele orașelor surori cu Republica Populară Chineză necesită o examinare mai amănunțită. Legislația ar face presiuni pentru o mai mare transparență în ceea ce privește eforturile continue ale PCC de a desfășura operațiuni de influență asupra orașelor americane și a națiunii.

„Propagandă blândă”

Ca parte a legislației, guvernul federal va încerca, de asemenea, să discearnă „măsura în care comunitățile străine ar putea folosi parteneriatele între orașe surori pentru a desfășura activități rău intenționate, inclusiv spionaj academic și industrial”. Scopul final este „să ne asigurăm că nu avem programe care furnizează informații secrete sau sensibile Partidului Comunist Chinez”. În timp ce guvernul federal este de mult timp în alertă cu privire la schemele de spionaj ale Chinei, inclusiv atacurile de hacking asupra diferitelor agenții, comunitățile americane mai mici s-au dovedit a fi o țintă mai ușoară. Oficialii locali din orașele mici sunt sărbătoriți de guvernul chinez în cadrul acestor programe și sunt hrăniți cu ceea ce Blackburn a numit „propagandă blândă”.

Într-unul dintre cele mai mediatizate exemple, Fang Fang, un presupus agent al serviciului de spionaj intern al Chinei, a dezvoltat o relație de ani de zile cu reprezentantul Eric Swalwell și a ajutat la strângerea de fonduri pentru campania lui Swalwell în 2014. FBI l-a avertizat pe Swalwell cu privire la Fang în 2015, după ce acesta s-a alăturat Comisiei pentru informații a Camerei Reprezentanților. „Ceea ce trebuie să realizăm este că programele orașelor surori, precum institutele Confucius, reprezintă o mare parte a propagandei blânde pe care o exercită PCC”, a declarat Blackburn, referindu-se la o rețea de centre culturale chineze cu sediul în SUA care pretind că promovează diplomația. „Știm, de asemenea, că PCC pretinde că propaganda blândă este o mare parte a inițiativei lor și a împingerii spre dominația globală.”

Proiectul de lege al lui Blackburn, care beneficiază de un sprijin republican larg în ambele camere, vizează să ofere guvernului federal o mai mare supraveghere asupra parteneriatelor între orașe surori și să împiedice China să exploateze parteneriatele culturale și economice. Scopul final este de a atenua riscurile de spionaj extern și de coerciție economică în cadrul parteneriatelor între orașe surori și de a se asigura că programele nu furnizează informații secrete sau sensibile Partidului Comunist Chinez.

