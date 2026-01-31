Cum să tai ceapa fără să lăcrimezi. Trucul celebrului bucătar Gordon Ramsay

Tăierea cepei este una dintre cele mai neplăcute sarcini din bucătărie. Indiferent cât de multă experiență ai, ochii încep să usture, respirația se schimbă, iar lacrimile apar aproape automat. Fenomenul este atât de comun, încât a devenit un adevărat ritual al gătitului de acasă. Totuși, celebrul chef Gordon Ramsay susține că există o metodă simplă, la îndemâna oricui, care poate reduce considerabil acest disconfort și poate transforma tăierea cepei într-o operațiune rapidă și controlată.

Dacă urmărești un bucătar de talie mondială, vei observa că acesta nu începe niciodată prin a tăia complet ambele capete ale cepei. Gordon Ramsay insistă asupra unui detaliu vital: rădăcina trebuie să rămână atașată de restul legumei pe tot parcursul procesului.

De ce este acest lucru atât de important? Rădăcina nu este doar o parte anatomică a legumei, ci „centrul de comandă” al compușilor chimici. Atunci când lăsăm baza intactă, nu doar că prevenim destrămarea straturilor de ceapă pe fundul de lemn, dar limităm drastic eliberarea gazelor care ne irită ochii. Practic, păstrăm „inamicul” blocat în interiorul legumei în timp ce noi lucrăm cu precizie.

Pentru a înțelege de ce metoda lui Ramsay funcționează, trebuie să privim puțin spre chimie. Ceapa absoarbe sulf din sol, pe care îl stochează sub formă de aminoacizi sulfoxizi. În momentul în care tăiem celulele plantei, se eliberează o enzimă numită alinază. Aceasta reacționează cu sulfoxizii și creează un gaz volatil numit propanetial-S-oxid.

Când acest gaz ajunge la umiditatea naturală a ochilor noștri, se transformă într-o cantitate infimă de acid sulfuric. Creierul detectează imediat iritația și ordonă glandelor lacrimale să „spele” ochii. Trucul lui Ramsay funcționează deoarece cele mai mari concentrații de enzime se află la baza rădăcinii; lăsând-o neatinsă, eliberarea gazului este mult mai lentă și mai controlată.

Dacă ești extrem de sensibil, poți combina tehnica lui Ramsay cu alte mici trucuri. Un cuțit foarte ascuțit este esențial; o lamă bine întreținută trece prin fibre fără a strivi celulele, reducând emanațiile. De asemenea, răcirea cepei în frigider înainte de utilizare scade volatilitatea compușilor sulfuroși.

Aplicând aceste sfaturi, vei observa că tăierea cepei nu mai este o corvoadă, ci o demonstrație de îndemânare. Gătitul devine astfel mai plăcut, mai rapid și, cel mai important, fără nicio lacrimă vărsată.