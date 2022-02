Cum să ai grijă de căștile tale wireless?

Cea mai buna parte la castile wireless este ca, spre deosebire de cele cu fir, acestea nu se vor incurca. Din start ai mai putine griji. Sigur, exista si modele de casti wireless care se livreaza cu un cablu de incarcare, dar nu se compara cu firele incalcite pe care le poti descoperi in palma atunci cand scoti castile cu fir din buzunar.

Daca ai casti wireless in-ears, cel mai important lucru este sa le protejezi interiorul carcasei de incarcare – de apa, dar si de ceara din urechi. Iti recomandam sa te asiguri ca ambele casti sunt curate si uscate inainte de a le conecta in carcasa de incarcare. Daca umezeala patrunde in carcasa de incarcare, exista riscuri de probleme si defectiuni.

Cum sa-ti cureti castile wireless?

Ca sa prelungesti durata de utilizare a castilor wireless este esential sa le cureti cat mai bine. Daca ai casti supra-aurale (pe ureche) sau circumaurale (peste ureche), atunci acumularea de ceara nu reprezinta o ingrijorare pentru tine. Insa daca pad-urile din ureche transpira (de exemplu, atunci cand faci sport la sala), poti incerca sa le clatesti delicat, dar doar dupa ce te-ai asigurat ca ai niste casti cu rating IP corespunzator, ce confirma rezistenta la apa. Mai exact, ratingul IP trebuie sa fie cel putin IPX5, iar in mod ideal mai mare de IPX7 (daca vrei sa uzi pad-urile sau sa le clatesti).

Cu toate ca nu poti uda propriu-zis castile, in prezent exista si modele care se dezmembreaza si earpad-urile pot fi usor curatate sub jet de apa la robinet, iar apoi uscate. Altele, se pot inlocui cu totul daca se uzeaza prea tare. Insa, exista si pad-uri lipite de casti si fara rating IP, ceea ce inseamna ca pot fi curatate doar cu maxima delicatete.

Indiferent de modelul castilor wireless, cel mai bine este sa consulti site-ul producatorului si sa verifici recomandarile acestuia. Castile wireless in-ear sunt mai dificil de curatat, dar este necesar sa faci acest lucru. In special cele care intra in ureche trebuie curatate regulat pentru a nu permite depunerile posibile de cerum. Ceara de urechi poate bloca sunetele inalte, poate modifica imaginea stereo si in plus, arata inestetic pe casti.

In cazul in care nu folosesti un instrument special pentru curatarea castilor in-ear de ceara, incearca sa vezi daca acestea nu se desfac. Daca se desfac, poti curata capacelul exterior sub jet de apa si apoi sa-l usuci foarte bine inainte de a-l pune la loc. Foloseste o carpa moale si fara scame.

In fine, pentru a te bucura de un sunet cat mai bun pe castile wireless, nu uita ca exista acele aplicatii speciale. Uneori, este posibil sa poti modifica simtitor sunetul castilor, cu ajutorul unei astfel de aplicatii.