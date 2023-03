Cum s-au relaxat Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu după ce s-au întors din America Express. Au vrut să petreacă un timp singuri

Atunci când s-au întors din America Express, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru și-au luat un timp numai pentru ei, singuri, fără să își vorbească unul altuia timp de o săptămână.

Jocul i-a stors de puteri pe amândoi, probele fiind din ce în ce mai grele pe măsură ce în competiție rămâneau mai puține echipe. Cei doi s-au situat pe locul trei, fiind la un pas să joace marea finală și să câștige cei 30.000 de euro.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au mers în vacanță separat

Prin urmare, imediat ce s-a întors acasă, actrița a ales să se ducă la munte, iar celebrul bucătar a preferat marea. Ambii au simțit nevoia de a se distanța unul de altul, motiv pentru care nici măcar nu și-au vorbit în acel timp petrecut departe unul de celălalt.

„Eu după ce am venit acasă am fugit o săptămână, o săptămână am fugit de acasă”, a declarat Cătălin Scărlătescu. „Da, tu te-ai dus la mare și eu m-am dus în munți. Da, nu ne-am vorbit o săptămână, nu am vorbit unul cu celălalt. Eu m-am dus undeva unde nu e semnal”, l-a completat iubita lui.

Chef Scărlătescu a slăbit 14 kilograme

Competiția l-a epuizat la maximum pe chef Cătălin Scărlătescu, motiv pentru care a avut nevoie de mai mult timp să se refacă și să-și reintre în formă. El a mărturisit că toată experiența a fost un chin.

„Eu am ajuns să stau singur în Deltă, așa. Nici nu aruncasem sculele în apă. Stăteam așa cu ele pregătite și vine un nene și zice: Ce faci?. Zic: Stau. Zice: Nu dai la pește? Zic: Nu. Deci mi-a dat un reset total (n.r. America Express). Am vrut să uit. Pentru mine a fost un chin. Ați văzut, am dat jos 14 kilograme. Doamne ferește”, a mai spus Cătălin Scărlătescu, potrivit Cancan.