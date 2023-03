Câţi bani câștigă îndrăgitul bucătar Cătălin Scărlătescu din postările pe Tik Tok

Cătălin Scărlătescu, juriului emisiunii „Chefi la cuțite”, este foarte urmărit pe Tik Tok. Cu peste 300 de mii de urmăritori și peste 1,4 milioane de aprecieri, este unul dintre cei mai urmăriți români de pe platforma de divertisment.

Emisiunea culinară „Chefi la cuțite” i-a adus faimă lui Cătălin Scărlătescu alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. De asemenea, Cătălin Scărlătescu nu ezită să le arate urmăritorilor momente din viața sași nu numai, fiind destul de activ pe rețelele de socializare.

Celebrul jurat, Cătălin Scărlătescu, a povestit în podcastul lui Speak că este genul de om care nu se uită la bani atunci când vine vorba de mâncare și băutură bună.

„Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1.400 de dolari. Eu, niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut, am crescut și am tot crescut… Eu am muncit pe bani!”, a spus Cătălin Scărlătescu, dând de înțeles că, astăzi, câștigurile lui sunt mult mai mari.

Câți bani câștigă Cătălin Scărlătescu din Tik Tok

Pe Tik Tok, juratul de la Antena 1 postează constant filmulețe amuzante sau cadre care exprimă fragmente din viața sa de zi cu zi. Și-a adunat și acolo o comunitate de fani formată din 300 de mii de urmăritori și unde a reușit să strângă peste 1, 4 milioane de aprecieri.

Astfel, veniturile sale din Tik Tok se ridică undeva între 198 – 330 de mii de dolari, datorită popularității sale uriașe pe platformă. Aceste venituri vin din parteneriatele cu diferite branduri, care îl plătesc pentru a promova produsele lor prin intermediul videoclipurilor sale.

Cătălin Scărlătescu nu s-a sfiit să spună că a agonisit o avere din munca sa de o viață, iar cu banii și-a făcut numeroase plăceri: a călătorit, a mâncat bine, a gustat din băuturi fine și a dormit în locuri exclusiviste, dar a avut grijă și să investească.

„Văzusem 50 de state și mâncasem în 50 de mari orașe și poate chiar mai mult, eu toți banii din viața mea i-am dat pe cărți de bucătărie, pe mâncare și pe a înțelege tradițiile”, a mărturisit celebrul chef de la Antena 1.

Cătălin Scărlătescu a fost eliminat din finala „America Express”

În ediția de miercuri seara, tensiunile au atins cote maxime în cadrul semi-finalei „America Express”. După mii de kilometri parcurși, mii de misiuni și autostopuri, pentru Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru „Drumul Aurului” s-a încheiat.

Emoțiile au fost mari, iar gândul că nu vor putea să îndeplinească ultime misiune din cadrul competiției. „Chiar dacă finalul acesta nu e cel mai drăguț, suntem o echipă și la bine și la mai puțin bine”, a mărturisit chef-ul, potrivit cancan.ro.