În prezent se fac multe studii și comparați între schimbările globale din prezent și momentul dispariției dinozaurilor. Cercetătorii susțin că au descoperit foarte multe mecanisme prin care dinozaurii s-au adaptat încălzirii globale, de la momentul respectiv.

De la coarne, țepi și plăci osoase – dinozaurii au dezvoltat multe adaptări pentru a se proteja de căldura foarte mare.

Paleontologul Lawrence M. Witmer a descoperit că un grup de dinozauri numiți ankylosauri avea o armă secretă. Aceasta era chiar mai importantă decât armura lor asemănătoare unui tanc și era ascunsă în interiorul craniului lor: pasajele nazale.

Armura groasă care acoperea corpul ankylosaurilor îi proteja de prădători, dar nu permitea să piardă prea multă căldură, din corpul lor uriaș. Paleontologii au fost nedumeriți de modul în care aceste animale au reușit să își regleze temperatura și să supraviețuiască sub soarele arzător al perioadei cretacice.

Folosind tehnologii avansate de scanare și modelare 3-D în laboratoarele de la Universitatea Ohio, Witmer și colegii săi au descoperit că Euoplocephalus, un gen de ankylosauri, avea pasaje nazale ciudate în formă de tirbușon, pe care Witmer le compară cu „paiul nebun al unui copil”.

Jason Bourke, un fost doctorand al lui Witmer, acum la ”New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine din Arkansas State”, a modelat fluxul de aer nazal al dinozaurilor și a descoperit că forma de tirbușon permitea pasajelor să acționeze ca bobinele din interiorul unui aparat de aer condiționat modern. Acestea au ajutat la răcirea sângelui ankylosaurilor înainte ca acesta să ajungă la creier, împiedicând astfel animalele să moară din cauza unui atac de căldură.

Clima din prezent într-o continuă schimbare

Studiul lui Witmer face parte dintr-un efort mai amplu de cercetare pentru a înțelege cum diferite grupuri de dinozauri au făcut față căldurii extreme din mediul lor. În cazul fosilelor de ankilozaur, răspunsul a fost relativ ușor de găsit: pasajele lor nazale erau bine conservate în interiorul craniului osos. Dar răspunsul se dovedește mai greu de găsit la dinozaurii al căror craniu avea deschideri mari, inclusiv la dinozaurii sauropode cu gât lung și la dinozaurii carnivori, precum Tyrannosaurus rex.

Pentru Witmer, dezgroparea acestor cunoștințe nu are ca scop strict înțelegerea giganților din trecut, ci mai degrabă modul în care aceștia au făcut față schimbărilor climatice.

„Chiar acum asistăm la această încălzire globală fără precedent, la schimbări climatice globale, care perturbă tot felul de modele meteorologice. Dinozaurii, într-un fel, ne pot oferi o perspectivă asupra modului în care animalele de astăzi ar putea face față acestei călduri crescute pe care o vedem”, a mai spus Witmer.