O nouă atracție în New York City – un „parc plutitor” nou-nouț pe râul Hudson

În urmă cu opt ani, când s-a propus ideea unui nou parc pe malul râului Hudson, pe West Side din Manhattan, conceptul a plecat de la ceea ce se dorea: a se folosi pilonii din digurile vechi pentru a crea noi spații, care să devină extensii ale orașului propriu-zis. Printre arhitecții cărora li s-a cerut să vină cu propuneri a fost și Thomas Heatherwick, designerul cu sediul la Londra, cel care a proiectat și celebra structură Vessel Hudson Yards.

Pentru Heatherwick, “comanda” inițială, și anume proiectarea unui pavilion pe un fost debarcader – părea greșit. După cum a explicat într-un interviu Architectural Digest, „Propunerea inițială a fost foarte plană – o formă elegantă în plan”. Așadar, când a ajuns să se gândească la provocările de proiectare ale proiectului, atractivitatea aparentă a acelei orientări – un plan plat și mișcător – nu i s-a părut ofertantă. „Nu suntem în elicoptere”, spune el.

Având în vedere acest lucru, Heatherwick a venit cu o propunere complet diferită, creând variații tridimensionale în loc de bidimensionale. „Așezarea unor plante și copaci pe o suprafață plană nu înseamnă neapărat un parc”, spune el. „Nu am vrut ca acest lucru să devină doar o parcare plantată.” Așadar, pornind de la tradiția peisagistică engleză, el a apelat la topografie pentru a crea o experiență peisagistică mai dinamică.

Efectul a creat un mediu distinct de restul Parcului Hudson River. După cum spune Heatherwick, „Plăcerea potențială a proiectului este să nu fii pe o bucată din Manhattan”. Pentru el, succesul parcului ar depinde de gradul în care acesta își creează propria atmosferă, îndepărtată de mediul urban. „Am vrut să creăm un tampon între parc și autostradă”, spune el.

Pentru a realiza acest lucru, Heatherwick a creat o pasarelă pe sub parc, care se întinde pe Hudson River Park și Little Island. În loc să-l conecteze de la marginea cea mai apropiată a parcului, Heatherwick a ridicat parcul pe partea dinspre Manhattan și a strecurat platforma de dedesubt, permițând vizitatorilor să ajungă chiar în centrul Little Island, înconjurați de peisaj.

Deși se numește Little Island (Insula Mică), spațiul creat (9800 mp) este foarte generos. Un auditoriu de 687 de locuri va oferi spațiu pentru spectacole culturale, în timp ce o scenă mai mică, de 200 de locuri, creează oportunități pentru spectacole mai intime. Peste 400 de specii de copaci și plante creează un mediu peisagistic luxuriant, al cărui design a fost supravegheat de arhitectul peisagistic Newe Signe Nielsen de la MNLA.

Dincolo de utilități și scopurile propuse, Heatherwick speră că spațiul va face ceea ce fac cel mai bine parcurile publice: să adune oamenii împreună. „În mijlocul tuturor celorlalte crize cu care ne confruntăm cu toții, suntem într-o criză de loc”, spune el, referindu-se la starea multor medii urbane. „Am devenit atât de conectați digital, iar asta tinde să ne plaseze în triburi diferite”, spune el. „Cu acest proiect, am fost interesați de modul în care ar funcționa acest parc în experiența de zi cu zi a oamenilor. Oameni care doar rătăcesc – cu toții, sau unul cu celălalt”.