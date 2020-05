Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat, marți, că s-au găsit soluții pentru muncitorii din Sri Lanka astfel încât aceștia să continuă să muncească la noi în țară, în condiții legale. Cei 36 de muncitori au lucrat la o fabrică de confecţii din municipiul Botoşani şi s-au aflat în carantină instituţionalizată după ce au intrat în contact cu persoane infectate cu coronavirus.

„Am ascultat ofertele a sase angajatori. Am creat cadrul de a se intalii cererea si oferta. Unuii au oferit locuri de munca pentru toate 36 de persoane, plus alte persoane care sunt in carantina in Botosani. Altii au facut o oferta doar pentru un numar mai mic de persoane, in functie de capacitatea fiecarui angajator.

Sunt angajatori care stiu sa intretina o atmosfera de munca propice, si altii care nu fac cinste. E clar ca a fost o situatie de panica. (…) Pun reactia lor pe fondul acestei emotii si acestei panici care reprezinta o lectie si pentru noi, si pentru ei”, a afirmat ministrul Violeta Alexandru.

Muncitorii din Sri Lanka au lucrat la o fabrică de confecţii din municipiul Botoşani şi s-au aflat în carantină instituţionalizată iar autorităţile din judeţ au anunţat duminică faptul că aceştia vor fi repatriaţi.

Potrivit Centrului Judeţean de Comunicare coordonat de Instituţia prefectului, 36 de cetăţeni asiatici au fost îmbarcaţi, duminică, în două autocare pentru a fi transferaţi la Aeroportul Otopeni, de unde se vor îmbarca în avion pentru a pleca spre Sri Lanka.

Carantinarea cetăţenilor din Sri Lanka a avut loc la scurt timp după ce aceştia au fost concediaţi de fabrica de confecţii, dar şi după ce unul dintre ei a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19.