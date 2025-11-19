Cum reușește Auto Total să crească accelerat într-o piață care încetinește

Într-o industrie în care ritmul dezvoltării este adesea dictat de dinamica pieței auto, Auto Total rămâne într-o zonă de creștere constantă. Compania, unul dintre cei mai mari distribuitori de piese și accesorii auto din România, și-a consolidat poziția nu doar local, ci și la nivel regional. Evoluția evidențiază strategii bine calibrate exprimate prin cifra de afaceri care a urcat de la 1,84 miliarde de lei în 2022 la 2,23 miliarde în 2023 și a atins 2,70 miliarde de lei în 2024.

„Este o creștere de aproape 50% în doar doi ani, iar profitul net a urmat același trend ascendent”, punctează Gabriel Zane, Director Marketing Auto Total. Pe fondul extinderii accelerate, și echipa s-a mărit într-un ritm alert, căci s-a trecut la peste 1.800 de angajați la nivelul anului 2024, cu aproape 200 mai mulți decât în 2022. Pentru Zane, această evoluție nu ține doar de cifre, ci de un efort colectiv care definește cultura organizației. „Creștem cu și prin oamenii noștri”, adaugă el.

Dacă 2024 a fost anul performanțelor financiare, 2025 este anul în care strategia regională se așază în centrul direcției de business. Auto Total își consolidează operațiunile în Ungaria și Republica Moldova și intră pe piața din Bulgaria prin preluarea distribuitorului Auto Hit. Este o mișcare care marchează începutul unui proces amplu de integrare. „Extinderea la nivel regional a fost obiectivul nostru principal anul acesta”, spune Zane. În Republica Moldova, rezultatele au depășit chiar și așteptările interne, cifra de afaceri s-a dublat într-un singur an, iar compania estimează o nouă dublare în perioada următoare. „Este o performanță care ne obligă să fim și mai atenți la ce facem”, mai spune reprezentantul Auto Total.

Pentru Auto Total, provocările nu vin doar din complexitatea logistică a operațiunilor, ci și din necesitatea formării unei echipe capabile să susțină un ritm de creștere atât de abrupt. „Provocările nu sunt doar investițiile și logistica, ci și formarea unei echipe care să poată susține acest ritm accelerat”, adaugă Zane.

Într-o piață competitivă, în care mulți distribuitori operează după aceleași reguli ale jocului, diferențierea vine din felul în care compania se raportează la clienți. Auto Total mizează pe o relație de încredere construită în timp, sprijin tehnic, training, consultanță, dar și pe experiențe care aduc valoare adăugată. „Într-o piață unde toți au aceeași ștachetă de depășit, noi reușim pur și simplu să sărim mai sus”, spune Zane.

Cultura organizației, maturizată în peste două decenii, se bazează pe oameni și pe libertatea lor de a-și duce ideile mai departe. „Eu am fost al 10-lea angajat, când firma abia pornea la drum, cu un depozit cât o sufragerie. Azi suntem peste 1.800 și mă mândresc că am contribuit la evoluția asta”, subliniază Zane. Metafora preferată reprezentantului este una din sport: performanța se construiește în echipă, iar longevitatea oamenilor în companie face diferența. Greșelile devin lecții, iar modestia rămâne un principiu de funcționare. La Auto Total, leadership-ul se traduce prin responsabilitatea fiecărui membru al echipei de a rămâne competitiv, dar și solidar.

În ultimii ani, Auto Total și-a extins activitatea în zona programelor cu impact social. Strategia CSR a companiei se concentrează pe trei direcții: educație, sănătate și sport. Cel mai recent proiect este parteneriatul cu Asociația Stop Ambrozie, orientat către campanii de informare și inițiative care să ajute la diminuarea efectelor acestei plante alergene. Compania susține campaniile educaționale, dar și măsurile propuse de organizație, de la cosirea repetată la replantarea cu specii competitive.

Pe segmentul educațional, Auto Total continuă tradiția concursului „Mecanicul Anului”, prin care premiază cea mai bună școală tehnică din România și încurajează performanța în domeniul auto. Compania se implică și în proiecte ale organizației Casa Bună, ceea ce contribuie punctual la inițiative cu impact social. Sportul rămâne o direcție definitorie. Echipa de fotbal Auto Total nu este doar un simbol intern, ci și un instrument prin care compania promovează spiritul de echipă, disciplina și fair-play-ul.

Transformările economice din ultimii ani au generat presiuni vizibile în mediul de afaceri românesc. „Resimțim deja contracția pieței și este probabil să o resimțim și în perioada următoare”, punctează Zane. Cu toate acestea, Auto Total tratează contextul actual drept o șansă de a-și consolida poziția. „Suntem obișnuiți cu efortul, sacrificiul și riscul. Am văzut în pandemie că, dacă ne adaptăm rapid, putem câștiga cotă de piață”, a mai spus el.

Despre viitorul economic al țării, Zane are o viziune nuanțată, aceea că România traversează o perioadă dificilă, marcată de costuri crescute, dar potențialul de stabilizare există. „Încrederea unii în alții și cooperarea reală dintre mediul privat, autorități și societate pot să ne ducă mai departe”, a subliniat el. Cât despre Auto Total, ambiția rămâne aceeași, concentrată pe extindere, adaptare, investiții și o cultură organizațională care nu se clatină nici în perioade de incertitudine.

Întrebat cum ar descrie Auto Total într-o singură frază, Gabriel Zane răspunde cu o formulare care spune mai mult decât orice indicator financiar: „2000 de prieteni. Care nu vând piese, nu livrează piese, nu fac punctaje. Fac un singur lucru: oferă cele mai tari experiențe clienților noștri și oamenilor din jurul nostru”.

Este poate cea mai clară definiție a culturii Auto Total, o companie construită pe entuziasm, pe muncă și pe o energie colectivă care se vede în fiecare rezultat.