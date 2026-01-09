Cum pot șoferii să îmbunătățească autonomia mașinilor electrice iarna

Pe măsură ce temperaturile scad, mulți șoferi de mașini electrice observă o scădere semnificativă a autonomiei bateriei. Experții atrag atenția că există o metodă simplă prin care vehiculele electrice își pot menține performanța chiar și în zilele geroase, potrivit Express.

Potrivit specialiștilor, preîncălzirea bateriei înainte de plecare este esențială. Prin conectarea mașinii la priză și activarea sistemului de încălzire, energia bateriei este folosită mai eficient, reducând pierderile cauzate de frig. Această măsură nu doar că optimizează autonomia, dar și protejează bateria pe termen lung.

În acest context, un expert în vehicule electrice a dezvăluit un sfat esențial pentru păstrarea sănătății bateriei pe timp de iarnă. Dave Baranauska, cunoscut pe YouTube sub numele Dave B Sells Chevy, a oferit recomandări practice pentru șoferii de mașini electrice care se confruntă cu temperaturi scăzute.

Baranauska explică că frigul afectează semnificativ autonomia unui EV. „În general, pierd între 48 și 64 de kilometri din autonomie în timpul iernii”, spune el. Astfel, o mașină care în mod normal ar parcurge circa 150 km la o temperatură de 0°C sau mai puțin, după o încărcare completă, ar putea ajunge doar la 120–149 km.

Vremea rece poate afecta semnificativ performanța bateriilor vehiculelor electrice. Scăderea temperaturii încetinește reacțiile chimice din interiorul bateriei, reduce puterea disponibilă și poate îngreuna pornirea motorului, iar consumul suplimentar de energie pentru accesorii precum încălzitoarele agravează situația. Pentru a evita descărcarea rapidă, specialistul Dave recomandă ca mașina să rămână conectată la priză atunci când nu este utilizată.

Menținerea mașinii conectate la priză pe timpul nopții permite sistemului să folosească energia electrică pentru a păstra bateria la o temperatură optimă, sporind astfel eficiența acesteia la plecarea dimineața, în condiții de frig.

Ca măsură suplimentară, Dave sugerează pornirea mașinii de la distanță în timp ce aceasta rămâne conectată la priză. Astfel, habitaclul ajunge rapid la o temperatură confortabilă, cu scaune și volan încălzite, fără a consuma energia bateriei. În acest mod, mașina este gata de drum, iar bateria rămâne protejată.

Pe timp de frig, autonomia unui vehicul electric depinde nu doar de baterie, ci și de modul în care este condus mașina, explică Dave. El subliniază că stilul de condus poate influența semnificativ distanța parcursă între încărcări.

O metodă recomandată este condusul cu o singură pedală. Această tehnică permite șoferului să controleze motorul folosind doar pedala de accelerație, grație frânării regenerative.

În oraș, acest mod de condus face călătoria mai lină, reduce uzura frânelor și ajută la reîncărcarea bateriei. Practic, atunci când șoferul ridică piciorul de pe accelerație, motorul funcționează ca un generator, încetinind mașina și trimițând energie înapoi către baterie.

În plus, Dave recomandă să se acorde atenție vitezei. Menținerea unui ritm constant și evitarea schimbărilor bruște de viteză contribuie la conservarea bateriei. În acest sens, utilizarea pilotului automat poate fi un aliat util, asigurând un condus mai uniform și prelungind durata de viață a acumulatorului.