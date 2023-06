Cum pot beneficia angajații din România de concediul de îngrijitor. Documentele necesare și perioada de timp liberă

Un nou tip de concediu a fost introdus în Codul Muncii pe data de 22 octombrie 2022, ca urmare a unei reglementări europene care trebuia transpusă și în legislația din România. Este vorba de concediul de îngrijitor, care a generat o mulțime de dispute între lucrători și angajatori. Mulți dintre ei se întrebau dacă această perioadă trebuie plătită sau nu.

Guvernul a vrut să pună capăt acestei dispute și a emis o Ordonanță de Urgență prin care a decis că angajatorul va plăti concediul de îngrijitor. Acest tip de concediu este oferit angajaților pentru îngrijirea sau pentru oferirea de sprijin personal unei rude (fiul, fiica, mama, tatăl sau soţul/soţia unui salariat) sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

„Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului”, se precizează în Codul Muncii.

Care este perioada maximă de acordare a concediului de îngrijitor

În legislația din România se precizează că fiecare angajat are dreptul la cinci zile de concediu de îngrijitor într-un singur an. Nu există nicio precizare dacă aceste zile libere sunt acordate consecutiv sau fracționat. Acest lucru înseamnă că oricare variantă este posibilă. De asemenea, prin contractul colectiv de muncă se poate stabilit o durată mai mare pentru concendiul de îngrijitor.

Este important de precizat că acest timp de concediu nu este un motiv de suspendare a contractului de muncă. În același timp, angajații care vor beneficia de concediul de îngrijitor nu vor avea mai puține zile la concediul de odihnă. Lucrătorii care vor să intre în concediul de îngrijitor trebuie să facă o solicitare scrisă către angajator, la care va atașa documentele doveditoare.

Prin OUG nr. 42/2023 s-a stabilit ca zilele de concediu să fie plătite. În plus, în Codul Muncii se precizează că aceste zile constituie vechime în muncă, iar salariații care beneficiază de acest concediu sunt asigurați în toată această perioadă în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei. Acesta a fost și motivul pentru care angajatorii nu au fost de acord cu plata concediului de îngrijitor. De asemenea, Codul Muncii stabilește că perioada concediului de îngrijitor reprezintă stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

De ce documente ai nevoie pentru concediul de îngrijitor

Muncitorul care vrea să intre în concediu de îngrijitor trebuie să prezinte în maximum 30 de zile lucrătoare de la momentul solicitării scris documentele doveditoare. Pe această listă se află:

pentru a dovedi rudenia, dacă e cazul: actul de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (de la caz la caz);

dacă persoana căreia i s-a oferit îngrijire nu e rudă cu salariatul, trebuie să se facă dovada că locuiesc în aceeași gospodărie: actul de identitate al persoanei care necesită îngrijire din care rezultă acelaşi domiciliu sau reşedinţă cu salariatul, actul prin care persoana a fost luată în spaţiu, adeverinţa de la asociaţia de proprietari/locatari sau declaraţia pe propria răspundere a salariatului din care să rezulte faptul că persoana căreia salariatul i-a oferit îngrijire sau sprijin locuieşte în aceeaşi gospodărie cu acesta cel puţin pe perioada concediului de îngrijire;

documentul medical care atestă problema medicală gravă – biletul de externare din spital sau, după caz, de adeverinţa medicală emisă de medicul curant ori de medicul de familie al persoanei cu probleme medicale grave (problemele medicale grave sunt listate în anexa acestui ordin, atașată mai jos);

Multe persoane s-au întrebat înainte ca normele de aplicare pentru acest concediu să apară dacă trebuie să locuiască cu ruda în acceași gospodărie. Articolul 2 din OUG menționează că acest lucru trebuie dovedit de angajat. „În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la momentul înaintării solicitării, salariatul are obligaţia depunerii la angajator a documentelor prin care face dovada faptului că persoana căreia i-a oferit îngrijire sau sprijin este rudă sau o persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu acesta, precum şi a existenţei problemei medicale grave care a determinat solicitarea concediului de îngrijitor de către salariat”, informează Avocatnet.ro.