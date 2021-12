Cum l-a „cucerit” Bill Gates pe Mircea Badea. „Nu am nicio îndoială că are dreptate”

Moderatorul emisiunii ”În gura presei” i-a dat dreptate cofondatorului Microsoft. Bill Gates a mărturisit că tehnologia a evoluat, iar realiatea se va muta în virtual. Mircea Badea a ținut să își spună punctul de vedere față de acest subiect.

„Nu am nicio îndoială că are dreptate. Metaverseul este o tehnologie. Acuma se iţeşte aşa, se învârtoșează tehnologia într-însa. Va fi o realitate virtuală. Dar ce dracu e aia realitate virtuală? Păi, uite, de exemplu când mă uit eu pe telefon nu o să mă mai uit pe un ecran şi atât, o să am nişte din ăia pă ochi, iete aşa nişte drâle din alea de ochelari şi creierul meu va fi suficient de păcălit, ceea ce e foarte ușor. Nu doar al meu, orice creier, în general, e ușor de păcălit. Va primi toţi stimulii ca el să perceapă că se află pe lună, de exemplu. În Hawaii vede plaja, gagicile.”, a spus Badea.

Omenirea va fi păcălită?

Mircea Badea a declarat că stimulii vor ajunge să păcălească creierul, iar percepția oamenilor se va schimba radical.

”Şi cu cât va avansa această tehnologie, senzația va deveni mai pregnantă şi se lucrează inclusiv la senzații tactile. Adică să îţi pui nişte mânuși care să îţi dea, tot aşa, nişte stimuli care să îţi păcălească creierul. Deci totul este o păcăleală a creierului. Şi atunci cum se va întâmpla treaba asta?”, adaugă Mircea Badea.

Mircea Badea a ținut să precizeze că în viitorul apropiat toată lumea va fi ”conectată la această iluzie”, iar școala se va face definitiv online.

”Uite vom avea o ședință pe zoom. Într-un viitor, probabil trei ani cum a zis nentu’ Bill Gates, copiii îşi vor pune nişte alea pe ochi şi vor avea senzația că sunt într-o clasă, că văd în faţă. Ca în filmul Avatar văd pe doamna profesoară, când se uită în stânga îl văd pe Gigel care e în stânga, adică toată lumea va fi în această convenție, toţi vor fi conectați la această iluzie.

De ce dracu să ne mai întâlnim fizic? Asta va fii ideea, adică chiar să stăm fizic, unii lângă alţii la o masă, de exemplu. Cu asta ‘să ne punem la masă’, cum zic ăștia în politică. Hai să ne punem la un metaverse. Hai!

Ne punem drâlele alea şi vom avea senzația de spațialitate şi chiar de interacţiune cât se poate de concretă cu Gigeii aia. De ce să-mi mai mișc hoitul din punctul A în punctul B? Stau dracu’ pe WC şi îmi pun alea pe ochi şi am şedinţa lu’ Peşte. Asta vrea să spună nentu’ Gates”, a explicat Mircea Badea în emisiunea În gura presei de la Antena 3, potrivit Capital.