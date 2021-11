Ziua pe care Mircea Badea nu o va uita curând. ”Gonea” către emisiune și i-au ”tăiat” calea. A fost luat la întrebări

Mircea Badea, realizatorul emisiunii „În Gura Presei”, de la Antena 3, a vorbit despre ultima experiență pe care a avut-o cu polițiștii de la Rutieră. El a fost oprit pentru un control de rutină, dar verificările au durat mai mult decât era de anticipat. Din această cauză, el a și întârziat și a intrat în direct după ora la care ar fi trebuit să fie live.

Mircea Badea a întârziat la emisiune pentru că a fost tras pe dreapta de polițiști

Cei de la Poliția Rutieră au organizat un filtru în apropiere de sediul Antena 3, iar Mircea Badea nu a reușit să-l ocolească. După ce i-au fost verificate actele, prezentatorul a fost pus să facă testul cu etilotestul. Rezultatul a fost zero, dar prezentatorul TV a întârziat la serviciu.

„Deci, mă oprește Poliția, vine un domn, era un mare filtru. Vine și zice: ‘actele’. Îi dau actele – tare asta cu actele întotdeauna – îi dau actele, se uită în ele să vadă permisul, am asigurare, am ITP… După aia stă așa un pic și zice: ‘Domnu’ Badea, ați consumat băuturi alcoolice?’.

Și știi că eu nu vorbesc cu ei niciodată, eu nici nu mă uit la polițist. Le dau geamul atât.. Am o adâncă considerație pentru activitatea lor, pentru că e utilă. Și zice: ‘Ați băut?’ ‘Nu’, am spus eu destul de amărât. Mi-a stat atât să le zic că vin de la Pianul de Jos, de la golf, stați liniștiți, relaxați-vă, pe loc repaus.

Concluziile trase de realizatorul de la Antena 3, după această experiență

Și zice: ‘Atunci să facem testul cu etilotestul’. Așa că am mai stat. Până s-a dus, până a venit cu etilotestul, până am suflat. Desigur, rezultatul a fost zero, că eu nu sunt Cîțu, dar am pierdut practic ceva timp”, a povestit Mircea Badea ultima experiență avută cu Poliția Rutieră.

„Foarte util, foarte tare, cred că e foarte bine și ‘bravo”, a conchis Badea.