Traian Băsescu a vorbit despre relațiile pe care le-a avut cu liderii marilor puteri în perioada în care ocupa funcția de președinte al României. Fostul președinte spune că nu s-a considerat niciodată inferior în fața omologilor săi, indiferent de dimensiunea țărilor pe care le conduceau sau de puterea lor militară.

Traian Băsescu a fost întrebat de ce actualii lideri români par să evite să vorbească din proprie inițiativă în discuțiile cu reprezentanții Statelor Unite.

„Eu aveam îndrăzneala normală să mă consider egalul lor. Eram șef de stat. Și nu îmi spuneam: eu am un stat mai mic acasă și el, ia uite câte focoase nucleare are. Ce mă interesează treaba asta?”, a declarat fostul președinte.

Acesta și-a argumentat poziția prin faptul că atât el, cât și liderii cu care se întâlnea ajunseseră în funcție prin votul cetățenilor.

„Deci eram doi egali”, a spus Traian Băsescu.

Traian Băsescu a explicat și cum aborda discuțiile cu reprezentanții statelor puternice, afirmând că nu accepta automat propunerile acestora și că era dispus să le refuze atunci când considera că nu sunt în interesul României.

Băsescu a amintit și de relația cu fostul președinte american George W. Bush, comentând o fotografie în care apar cei doi lideri și soțiile lor.

Un alt subiect abordat a fost meseria de căpitan de cursă lungă, despre care fostul președinte consideră că i-a influențat imaginea în relațiile cu oficialii străini. Băsescu consideră că statutul său de fost căpitan de cursă lungă conta în felul în care era perceput de liderii străini, care vedeau în el un om hotărât.

Traian Băsescu a povestit că brevetul de căpitan trebuia reconfirmat prin examene la fiecare cinci ani. Chiar dacă ocupa funcția de ministru al Transporturilor, acesta a ales să susțină din nou examenele necesare pentru a-și păstra calificarea profesională.

Fostul președinte a explicat că deținerea unui brevet valabil îi oferea independență și posibilitatea de a reveni oricând la profesia sa, dacă activitatea politică nu ar mai fi continuat.

Băsescu a menționat și o întâmplare legată de fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, pe care a descris-o drept o „poveste extraordinară”. El a spus că o va face publică dacă va primi acordul fostului lider de la Paris.

Fostul președinte a vorbit și despre importanța pregătirii profesionale înainte de intrarea în politică. Acesta spune că le recomandă tinerilor să învețe mai întâi o meserie pe care să o stăpânească foarte bine.

În opinia sa, o carieră profesională le poate oferi politicienilor independența necesară pentru a lua decizii fără teama pierderii funcției.

„În politică azi ești, mâine, dacă nu te alege, nu mai ești. Și ce faci când nu mai ești? Nu intrați în politică până nu știți o meserie foarte bine. Pentru că așa îți dă libertatea de a face politică așa cum crezi tu”, a mai spus fostul președinte.