EVZ Special Cum ignoră statul român un demers educativ de amploare mondială. Video







Dacă podcastul ”Esențial” de azi a adus și o știre de primă mână, tot aici am aflat, exclusiv, că evenimentul ce trebuie să aibă loc pe 3-6 octombrie la București este complet ignorat de cei de la Ministerul Educației.

”Deschiderea Ministerului Educației pe acest subiect nu există. Ceea ce creează dificultăți, evident. (...) Sunt multe lucruri pe care nu le poți porni de la o inițiativă privată”, mai spune Simona Mitrea.

Asta în condițiile în care între 30 și 50 de profesori universitari de calibru internațonal vor fi prezenți în Capitală, așa după cum declară Simona Mitrea, fondator Romanian Gifted School. Numai comisia de resort a Senatului, în frunte cu Monica Anisie ar fi mișcat cât de cât. În rest, liniște și pace. Desigur, această tăcere este de prost augur și proiectează mari îndolieli vizavi de dorința minstrului de azi de a reforma educația. Educație pe care tot eșichierul politic se jură că o vor reformată.

”Ar fi trebuit să fie cineva prezent măcar la deschiderea evenimentului. Ca să nu mai spunem cu este primită o astfel de conferință”, este de părere Simona. Ea mai adugat cum și că mediul academic autohton nu a recționat cum ar fi trebuit, dar marea lovitură rămâne sictirul manifestat de ministerul de resort.

Ceva jenant la statul nostru

”Și organzatorul este dezamăgit”, punctează fondatoarea Romanian Gifted School.

Partenerii oficiali ai evenimentului din 3-6 octombrie sunt Romanian Gifted School, Universitatea București, împreună cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Prairie View A&M University din Texas, împreună cu Minority Achievement, Creativity, and High-Ability Center (MACH-III) și The University of Winnipeg.

