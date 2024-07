Social Cum ești urmărit cu telefonul oprit și fără internet. Dezvăluirile unui antreprenor







Deseori telefonul nostru ne prezintă reclame la produse despre care tocmai am vorbit cu prietenii noștri, sau despre care s-a vorbit în vecinătate.

Telefonul spune aproape totul despre noi

Părerea multora dintre noi este că telefonul ne este ascultat, dar nu este nimic mai neadevărat, spune Rareș Bănescu, antreprenor în IT și marketing online.

Acesta a declarat că putem primi astfel de reclame chiar dacă avem telefoanele puse pe modulul avion sau avem bateria scoasă.

„Telefonul meu a venit aproape de telefonul tau și tu în momentul ăla tu primești add-uri similare cu ale mele pentru că noi suntem „a look alike” (avem aceleași interese)” spune antreprenorul în podcast.

Cum ni se livrează reclamele

Bănescu a mai spus că „deviceurile se conectează după locație, nu după ce vorbim, nu au nevoie să ne asculte”.

Un studiu făcut acum patru ani în Statele unite ale Americii, arată că, un dispozitiv cu cartela sim scoasă, oprit și fără date mobile activate, „în momentul în care s-a conectat la Internet a transmis 180 de parametri de locații, cu „time stampul” (marcajul temporal) în fiecare locație, unde s-a dus, cât a stat. Era o hartă atât de detaliată încât nu aveau nevoie să ne asculte”.

Sunt aplicații pe care le folosim frecvent, care ne înregistrează traseul fără ca dispozitivul să fie legat la internet.

Nu contează dacă ai telefonul conectat sau nu

„Am zburat de la Timișoara la București, telefonul era pe mod avion, în loc să fac o oră, pentru că în era furtună în București, deci nu am putut să aterizez, și eram curios pe unde a survolat avionul, la un moment dat am avut impresia că am ajuns în Bulgaria. Aplicația asta a înregistrat tot traseul meu, fără ca telefonul meu să fie conectat” i-a povestit Mihai Morar antreprenorului.

„Puteai să-i scoți și bateria, tot te înregistra”, a mai spus antreprenorul la podcastul lui Mihai Morar.

În concluzie, localizarea ar fi cea care ne dă de gol unde suntem sau ce ne place, nu conexiunea la internet. Nu contează nici daca telefonul este pornit sau oprit. Odată ce deții un device asupra ta, datele despre tine sunt transmise.