Cum arată locuința futuristă a lui Ambani, miliardarul indian care l-a înfuriat pe Trump

Mukesh Ambani, magnatul indian cu afaceri vaste în energie, petrol și petroliere, este și unul dintre protagoniștii tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și India.

Tranzacțiile sale masive cu petrol rusesc, estimate la 33 de miliarde de dolari, au fost unul dintre motivele invocate de Donald Trump pentru majorarea tarifelor asupra importurilor din India.

Însă povestea lui Ambani nu se reduce la comerț: casa sa emblematică, Antilia, este simbolul bogăției, al opulenței și al puterii sale – un reper arhitectural și social în Mumbai.

Achizițiile masive de petrol rusesc de către conglomeratul Reliance (condus de Ambani) au generat acuzații că astfel de afaceri ajută indirect la finanțarea efortului de război al Rusiei. SUA, sub mandatul lui Trump, a răspuns prin impunerea unor tarife punitive pe importurile din India, în special în sectoare simbolice de export indian.

Scopul declarat al măsurii americane a fost să preseze Guvernul de la New Delhi să reducă sau să oprească importurile de petrol rusesc, sub amenințarea costurilor comerciale. Astfel, bunurile indiene au fost supuse la aplicarea unor cote vamale dublate (până la 50 %) în unele categorii, într-o escaladă economică care a stârnit reacții critice în India.

India însă a ripostat, argumentând că tranzacțiile sale cu Rusia erau legale și că nu pot fi sancționate extrateritorial.

De asemenea, New Delhi a afirmat că importurile respective erau necesare pentru securitatea energetică și pentru menținerea funcționării economiei, având în vedere costurile foarte mari la petrolul de pe piețele concurențiale.

În acest context, Ambani, fiind cel mai mare jucător din sectorul rafinării de petrol și energie din India, a devenit un simbol al tensiunilor: acesta nu operă doar ca un comerciant de petrol rusesc, ci îl rafina și-l redistribuia, inclusiv către piețele globare.

Antilia este una dintre cele mai scumpe și extravagante locuințe private din lume. Situată pe Altamount Road, în „Billionaires’ Row” din Mumbai, construcția are aproximativ 400.000 de metri pătrați de suprafață construită și cuprinde 27 de etaje, proiectate ca o serie de blocuri suprapuse în stil staggered (aliniere de tip Jenga) pentru reduserea greutății sale aparente.

Arhitectura sa combină elemente moderne cu principii tradiționale indiene: designul este inspirat de conceptul Vaastu – o știință veche de amenajare a spațiului din India bazată pe armonie geometrics. În plus, imobilul este proiectat să reziste la seisme de magnitudinea 8 pe scara Richter.

Antilia dispune de facilități rare, care reflectă ambiția magnatului:

3 helipad-uri plasate pe acoperiș;

parcare pentru 168 de mașini , cu un service auto la etajele superioare;

9 lifturi de mare viteză , fiecare setat să ducă la zone diferite ale turnului;

etajele superioare (6 niveluri) sunt dedicate casei principale a familiei Ambani, cu apartamente luxoase pentru gazde și oaspeți;

un hollywoodian home cinema cu capacitatea de 50 de persoane;

sală de sport profesională;

un templu interior monumental , destinat cultului familial și spiritualității personale;

un element inedit: un snow room, unde pereții pot genera fulgi de nea artificiali pentru a răcori atmosfera în zilele tropicale din Mumbai.

În plus, fațadele clădirii sunt dotate cu grădini verticale și sisteme hidroponice. Designul verde încearcă să acorde credibilitate ideii unui „imobil vertical sustenabil”, deși criticii contestă veridicitatea efectelor ecologice.

Clădirea a fost proiectată de studiourile americane Perkins & Will și firma de design Hirsch Bedner Associates, responsabilă și de interioare luxoase la nivel global. Constructorul principal a fost compania australiană Leighton Holdings.

Detalii semnificative: clădirea are 173 metri înălțime, dispusă pe 27 de etaje, cu blocuri suprapuse care oferă o imagine distinctă în skyline-ul orașului Mumbai.

Antilia a fost supusă criticilor pentru opulența sa excesivă într-o țară cu mari inegalități economice. De asemenea, s-a pus sub semnul întrebării sustenabilitatea efectivă a elementelor „verzi” ale designului – grădinile verticale și sistemele hidroponice – considerate mai mult ornament decât soluții energetice reale.