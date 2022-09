Cum arăta Elena Băsescu înainte de a merge la medicul estetician. Fiica fostului președintele s-a tunat de sus până jos

Elena Băsescu, care are 42 de ani, este considerată una dintre cele mai frumoase femei din țară. Cu toate astea, fanii au criticat-o pe fiica fostului președinte și au declarat că a exagerat cu operațiile estetice, mai ales la față.

Nu mai este un secret că Elena Băsescu și-a făcut o serie de intervenții, dar utilizatorii au precizat că nu a știut să se oprească. Fiica fostului președinte și-a operat nasul, după ce mulți ani a fost complexată de forma lui. Ulterior, vedeta a ales să își injecteze colagen în buze pentru ca acestea să aibă o formă mai voluminoasă. Nu în ultimul rând, bruneta a apelat la un tatuaj al sprâncenelor, pe care foarte multă lume îl folosește în ultimii ani. Unele surse susțin că ar fi făcut o intervenție și la pomeți.

În trecut, Elena Băsescu arăta diferit. În imaginile cu ea, Maria Băsescu și Ioana Băsescu, aceasta avea fața mai rotundă, iar buzele nu erau la fel de voluminoase ca acum. De altfel, surse din anturajul familiei Băsescu spun că nici tatăl ei, Traian Băsescu, nu este încântat de transformarea fiicei sale.

Cum s-a schimbat Elena Băsescu

Elena Băsescu și-a schimbat și dantura, promovând intens imagini cu ea zâmbind, arătându-și dinții. Schimbarea este vizibilă, aceasta fiind foarte încântată de rezultat. Fiica cea mică a fostului președinte al României, a fost deputat și europarlamentar câte un mandat, dar a activat și ca fotomodel, cu toate că este economist la bază. Oana Lungescu, reporter la BBC, a scris despre ea, în 1999, că Elena Băsescu este „Paris Hilton a României”. Fiica fostului președinte era bănuită că și-a făcut implant de gambe. Elena Băsescu a infirmat, însă, informația.

Bineînțeles, EBA are grijă și de corpui ei, astfel că merge des în sala de sport, acolo unde se antrenează pentru a-și menține silueta de invidiat. Fiica lui Traian Băsescu are o fetiță de aproape 9 ani, Sofia, dar și un băiat, Traian, din mariajul pe care l-a avut cu Bogdan Ionescu, cunoscut drept și Syda. După ce a divorțat de acesta, ea l-a cunoscut pe Cătălin Tomată, cel cu care mai are o fetiță, Anastasia, în vârstă de aproape 4 ani, potrivit stirileprotv.ro.