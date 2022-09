Elena Băsescu, apariție surprinzătoare în prima zi de școală a copiilor ei. Ținuta care a atras toate privirile

Elena Băsescu are trei copii, mai exact pe Sofia Anais, 9 ani, Traian jr., 7 ani, și Anastasia, 5 ani. Fiica lui Traian Băsescu nu a putut merge la festivitatea de deschidere fără o ținută pe măsură și fără ca educatoarele şi învăţătoarele să o admire. „Mamă mândră! Prima zi de școală”, a scris EBA pe Instagram. Ea a purtat o rochie neagră, strâmtă, până la genunchi, asortată cu o pereche de sandale cu toc, machiaj minimalist.

Sofia Anais şi Traian jr sunt deja la şcoală, iar Anastasia la grădinţă, cei trei copii ai Elenei Băsescu fiind înscrişi la Complexul Educațional Laude-Reut. Elena Băsescu nu se uită la bani când vine vorba de micuți, iar taxa anuală este de peste 10.000 de euro. Suma poate fi plătită lunar, în rate de câte 870 de euro, sau toată odată, ajungând la 10.440 de euro. În plus, se mai plătesc 150 de euro drept taxă de testare în vederea admiterii și o taxă de înscriere de 650 de euro. La școală, nepoții lui Traian Băsescu au parte de două mese calde și de două gustări. În plus, fac tot felul de activități! Taxele de la grădiniță ajuns la 8.000 de euro pe an, plus o taxă de înscriere de 650 de euro. Astfel, Elena Băsescu achită, în total, peste 30.000 de euro pe an, potrivit Fanatik.

Elena Băsescu are trei copii. Pe Sofia (8 ani și 6 luni) și pe Traian (7 ani) îi are din relația cu Bogdan Ionescu, alias Syda, iar pe micuța Anastasia (3 ani și 9 luni), din relația cu Cătălin Tomată.

Cum arată Elena Băsescu

Cu toate că Elena Băsescu este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, ea a ajuns de nerecunoscut din cauza operaţiilor estetice. Aceasta a apelat din plin la injecțiile cu botox, dar și la acidul hialuronic. Buzele vedetei sunt cu mult mai voluminoase, iar trăsăturile feței vizibil modificate. Unele voci avizate afirmă că Eba ar fi umblat chiar și la pomeți și și-ar fi injectat diverse substanțe, pentru a-i contura mult mai bine.