Elena Băsescu nu renunță la sport nici când este în vacanță. Cum a fost surprinsă fiica lui Traian Băsescu alături de copiii ei

Elena Băsescu, 42 de ani, și-a surprins recent fanii cu o talie de viespe. Mezina lui Traian Băsescu a creat un val de îngrijorare printre urmăritorii de pe social media.

Cu toate că Elena Băsescu a fost mereu apreciată pentru silueta de fotomodel, în ultimele fotografii postate, fiica fostului președinte al României este mai degrabă piele și os. Mezina lui Traian Băsescu a fost surprinsă în câteva ipostaze pe când încerca să facă un antrenament la malul mării.

Totuși, atunci când ești mamă poate fi dificil să ai parte de câteva minute doar pentru tine. Doi dintre copiii ei, Anisia și Traian Jr. nu i-au oferit momente de liniște Elenei Băsescu. În ciuda imaginilor emoționante, ceea ce a atras cel mai mult atenția, din păcate, a fost silueta tinerei mămici. Ea a devenit dependentă de sport. Mai mult decât atât, chiar și atunci când este în vacanță alături de micuții ei nu renunță la sport.

În fotografiile postate pe contul de social-media se poate vedea că Elena Băsescu este îmbrăcată într-o ținută de fitness. Îmbrăcămintea i-a lăsat la vedere picioarele și brațele extrem de subțiri și abdomenul cu mușchi evidenți. EBA are alături o salteluță specială pentru exerciții fizice și două gantere, semn că este foarte strictă când vine vorba de sport.

Elena Băsescu, probleme cu kilogramele în plus

După nașterea celui de-al doilea copil, Traian, în 2015, Elena Băsescu a slăbit nu mai puțin de 25 de kilograme. În doar câteva luni a reușit să revină la silueta de model pe care o avea înainte de prima sarcină. Fiica fostul președinte s-a îngrășat considerabil în timp ce îl purta în pântece pe Traian. Elena s-a ambiționat și a urmat o dietă și tratamente corporale.

Mai mult decât atât, și după cea de-a treia sarcină, Elena a avut probleme cu kilogramele în plus. De asemenea, ea reținea și foarte multă apă. După nașterea Anastasiei în urmă cu patru ani, tânăra mămică nu a stat nici de această dată cu mâinile în sân în ceea ce privește fizicul ei. În 2020, ea a reușit să slăbească din nou aproximativ 25 de kilograme. În prezent, fiica lui Traian Băsescu are un corp tonifiat, picioare lungi și frumoase. În plus, nu pare că ar fi trecut prin trei nașteri.