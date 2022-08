Cum a fost surprinsă Elena Băsescu. Imagini unice cu mezina lui Traian Băsescu

Elena Băsescu este mezina familiei fostului președinte al României. De-a lungul timpului, ea a fost surprinsă în mai multe ipostaze unice. Cele mai multe dintre ele au fost legate de sport, mai ales în ultima vreme. De ceva timp, Elena este pasionată de pilates. În ultimele fotografii postate de fiica lui Traian Băsescu pe contul său de Instagram, se poate vedea cum EBA practică acest sport. Și de această dată, ceea ce atrage atenția în pozele tinerei mămici este silueta de fotomodel, pentru care a fost apreciată mereu.

De asemenea, Elena, în vârstă de 42 de ani, nu a renunțat la sport nici când a fost în vacanță împreună cu micuții ei. Ea a fost îmbrăcată într-o ținută de fitness pe plajă. Îmbrăcămintea i-a lăsat la vedere picioarele și brațele extrem de subțiri și abdomenul cu mușchi evidenți. EBA avea alături o salteluță specială pentru exerciții fizice și două gantere, semn că este foarte strictă când vine vorba de sport.

Elena Băsescu și problemele cu kilogramele

După nașterea celui de-al doilea copil, Traian, în 2015, Elena Băsescu a slăbit nu mai puțin de 25 de kilograme. În doar câteva luni a reușit să revină la silueta de model pe care o avea înainte de prima sarcină. Fiica fostul președinte s-a îngrășat considerabil în timp ce îl purta în pântece pe Traian. Elena s-a ambiționat și a urmat o dietă și tratamente corporale.

Mai mult decât atât, și după cea de-a treia sarcină, Elena a avut probleme cu kilogramele în plus. De asemenea, ea reținea și foarte multă apă. După nașterea Anastasiei în urmă cu patru ani, tânăra mămică nu a stat nici de această dată cu mâinile în sân în ceea ce privește fizicul ei. În 2020, ea a reușit să slăbească din nou aproximativ 25 de kilograme. În prezent, fiica lui Traian Băsescu are un corp tonifiat, picioare lungi și frumoase. În plus, nu pare că ar fi trecut prin trei nașteri.