Traian Băsescu a scăpat FCSB de retrogradare în 2013. Dezvăluirile lui Gigi Becali, după nouă ani

Patronul FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că echipa de fotbal FCSB putea fi retrogradată în anul 2013, în contextul „Dosarului Valiza”. Gigi Becali a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în acest caz. După nouă ani, Becali a dezvăluit că fostul președinte al României, Traian Băsescu, s-a implicat personal pentru ca Steaua, actuala FCSB, să nu fie retrogradată. Acest lucru se putea întâmpla, dacă instanța hotăra să condamne și societatea pe numele căreia este înregistrat clubul de fotbal.

„A fost prea frumos pentru mine, cât a fost președinte Băsescu. Așa că nu vreau să vorbesc urât de Băsescu. Chiar dacă el și-a dat acceptul ca eu să intru la închisoare. Țin minte numai lucrurile bune. Nu vreau să vorbesc urât de el. Mai ales că a intervenit atunci când a fost judecata mea. A intervenit la motivare, când am fost condamnat pentru dare de mită. Dacă era condamnată și societatea, atunci eram retrogradați”, a povestit Gigi Becali.

Patronul FCSB a adăugat că a aflat ce s-a petrecut de la Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal de la vremea respectivă. Becali a spus că Traian Băsescu ar fi vorbit cu unul dintre judecători, Livia Stanciu să nu treacă și firma în dispozitivul hotărârii.

„Mi-a spus Mircea Sandu. L-a intrebat «ce trebuie să fac?», Și a vorbit cu Livia Stanciu (una dintre cele 5 judecătoare care l-au condamnat – n. red.) să nu treacă societatea în dispozitiv”, a mai povestit Gigi Becali.

Becali spune că a greșit față de Băsescu

Acum, după trecerea timpului, patronul FCSB susține că el a greșit față de Traian Băsescu, mai ales după ce a intrat în politică. El spune că acum, după trecerea anilor a ajuns să regret comportamentul față de fostul președinte.

„El s-a implicat la Steaua, avea o doză de patriotism. Și eu am greșit față de el, când am intrat în politică, pentru că am râs de el. Am greșit”, a mai spus Becali, pentru sptfm.ro.

Gigi Becali, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul „Valiza, în anul 2013, primind două pedepse de câte trei ani pentru dare de mită şi una de un an pentru fals. Instanţa a mai dispus confiscarea sumei de 1,7 milioane de euro.